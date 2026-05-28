“Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo”: El nuevo documental de Netflix

Arrancó la fiebre mundialista, y hoy 28 de mayo, Netflix estrena “Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo”, una producción argentina que buscará romper con el formato tradicional de las biografías deportivas mediante una narrativa híbrida que combina animación, ficción, testimonios reales y material documental. La película reconstruye la infancia y adolescencia de Emiliano “Dibu” Martínez y explora el origen emocional y psicológico de uno de los futbolistas más influyentes de la Selección Argentina campeona del mundo.

La producción fue desarrollada por PEGSA, con dirección de Gustavo Cova y guion de Hernán Casciari, mientras que las ilustraciones originales estuvieron a cargo del reconocido dibujante Liniers. El proyecto cuenta además con la supervisión del exrugbier y productor Agustín Pichot, quien ya había trabajado junto a Netflix en contenidos vinculados a la Selección Argentina y figuras del fútbol nacional.

Una historia que mezcla realidad y fantasía

A diferencia de los documentales deportivos convencionales, la película utiliza recursos de ficción para narrar la vida del arquero. La historia parte de una premisa fantástica: un joven Emiliano descubre que posee la capacidad de “detener el tiempo”, habilidad que funciona como metáfora de sus reflejos, su mentalidad competitiva y su capacidad para enfrentar situaciones límite dentro del arco.

En paralelo, el relato introduce a una pelota personificada que actúa como antagonista de la historia y cuya voz pertenece al humorista Agustín Aristarán. Según explicó Casciari, la pelota representa el enemigo constante del arquero, una presencia que simboliza presión, desafío y obsesión deportiva.

La película también intenta explicar cómo Emiliano Martínez pasó de ser un arquero prácticamente desconocido a convertirse en uno de los grandes ídolos populares del deporte argentino contemporáneo. Desde sus actuaciones decisivas en la Copa América y el Mundial de Qatar 2022, el futbolista construyó una figura pública marcada por la personalidad, la fortaleza mental y una relación especial con los penales.