Cada 26 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Humorista, una jornada dedicada a reconocer a quienes, a través de la comedia, el ingenio y la creatividad, logran despertar sonrisas y generar momentos de alegría.

La fecha fue establecida en homenaje al nacimiento de Roberto Fontanarrosa, ocurrido el 26 de noviembre de 1944 en Rosario, Santa Fe. El escritor, dibujante y humorista es considerado uno de los grandes referentes del humor argentino, gracias a una obra que combinó ironía, observación social y una mirada particular sobre la vida cotidiana.

Conocido popularmente como “El Negro” Fontanarrosa, construyó una trayectoria que dejó una marca en la literatura, el periodismo y la historieta nacional. Entre sus personajes más recordados se encuentran Inodoro Pereyra y su perro Mendieta, protagonistas de historietas que retrataron con humor las costumbres y contradicciones de la sociedad argentina.

La celebración también permite reconocer el trabajo de humoristas de distintas generaciones y disciplinas, desde escritores y dibujantes hasta actores, comediantes y artistas que encuentran en la risa una herramienta para comunicar y reflexionar.