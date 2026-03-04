Search
EFEMÉRIDES

Día Nacional del Hermano: por qué se celebra el 4 de marzo en Argentina

La fecha invita a reconocer el valor de los vínculos fraternales y a destacar la importancia de la solidaridad y el compañerismo.

Cada 4 de marzo, en Argentina se celebra el Día Nacional del Hermano. No es feriado ni figura en el calendario, pero con el tiempo se instaló como una fecha especial para reconocer ese vínculo que, para bien o para mal, nos acompaña desde siempre.

A nivel internacional, el Día Mundial del Hermano se conmemora el 5 de septiembre, en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta y su mensaje de fraternidad y ayuda al prójimo. Sin embargo, en nuestro país la tradición quedó fijada el 4 de marzo. No hay un hecho histórico concreto que explique el motivo, pero la costumbre se mantuvo y hoy muchos aprovechan la jornada para recordar este gran vínculo.

Más allá del vínculo de sangre, la celebración también apunta a un concepto más amplio de hermandad. La palabra remite no solo a quienes comparten padres, sino también a aquellas personas que, por amistad o cercanía, ocupan un lugar similar en la vida de alguien. En ese sentido, la fecha invita a reflexionar sobre la importancia del apoyo mutuo, la empatía y la compañía.

El vínculo entre hermanos suele atravesar distintas etapas: juegos y peleas en la infancia, confidencias en la adolescencia y, muchas veces, un respaldo incondicional en la adultez. Por eso, el Día Nacional del Hermano se convierte en una excusa para un mensaje, un llamado o un encuentro que recuerde que esos lazos, con sus idas y vueltas, forman parte esencial de la historia personal de cada uno.

