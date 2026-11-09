Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre: por qué se conmemora cada 9 de noviembre

Cada 9 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, una fecha que busca reconocer la importancia de la donación voluntaria y concientizar sobre la necesidad de contar con sangre disponible para quienes la necesitan.

La conmemoración recuerda un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la medicina. El 9 de noviembre de 1914, el médico argentino Luis Agote realizó en el Hospital Rawson de Buenos Aires la primera transfusión de sangre anticoagulada con citrato de sodio del mundo.

Hasta ese momento, uno de los principales inconvenientes de las transfusiones era la coagulación de la sangre fuera del organismo, lo que dificultaba su conservación y utilización. El descubrimiento de Agote permitió evitar ese problema y significó un avance fundamental para el desarrollo de los procedimientos transfusionales.

Más de un siglo después de aquel descubrimiento, la donación de sangre continúa siendo indispensable para el funcionamiento del sistema de salud. Se utiliza en intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes, accidentes y distintas situaciones de emergencia.

A diferencia de otros recursos médicos, la sangre no se puede fabricar artificialmente. Por eso, los hospitales y centros de salud necesitan contar con donantes que se acerquen de manera voluntaria y habitual.

Uno de los objetivos de esta fecha es promover una cultura de donación habitual, ya que la necesidad de sangre no se limita a determinadas épocas ni a situaciones excepcionales. Donar sangre es un procedimiento sencillo, seguro y supervisado por personal de salud. Una sola donación puede ayudar a varias personas, ya que sus componentes pueden utilizarse para distintos tratamientos.