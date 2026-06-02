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EFEMÉRIDE

Día Nacional del Bombero Voluntario: una historia de compromiso y servicio a la comunidad

Cada 2 de junio, Argentina homenajea a todos los que integran los cuerpos de bomberos voluntarios, protagonistas de una labor solidaria fundamental.

El 2 de junio se celebra en Argentina el Día Nacional del Bombero Voluntario, una fecha destinada a reconocer la dedicación, el compromiso y la vocación de servicio de miles de personas que trabajan de manera desinteresada para proteger a sus comunidades ante emergencias, incendios, accidentes y catástrofes.

La efeméride tiene su origen en un hecho histórico ocurrido en 1884, cuando un voraz incendio afectó varias viviendas en el barrio porteño de La Boca. Frente a la emergencia, un grupo de vecinos liderados por Tomás Liberti decidió organizarse para combatir las llamas y ayudar a los damnificados. Aquella iniciativa solidaria dio origen al primer cuerpo de Bomberos Voluntarios del país.

Los bomberos voluntarios cumplen un rol esencial en la sociedad. Además de intervenir en incendios urbanos, forestales y rurales, participan en rescates vehiculares, inundaciones, derrumbes, accidentes con materiales peligrosos y tareas de prevención y capacitación comunitaria. Su trabajo resulta especialmente importante en localidades donde constituyen el principal servicio de respuesta ante emergencias.

Actualmente, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está integrado por más de 58.000 efectivos distribuidos en centenares de asociaciones a lo largo y ancho del territorio nacional.

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