Día Nacional de la Lucha contra el Grooming: un llamado a proteger nuestra infancia

Cada 13 de noviembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, instituido por la Ley 27.458, aprobada por el Senado de la Nación Argentina en octubre de 2018. Esta fecha coincide además con el aniversario de la Ley 26.904, sancionada en 2013, que tipifica penalmente el delito de grooming.

El grooming consiste en la acción deliberada de un adulto que, mediante el uso de Internet (ya sea redes sociales, chats, aplicaciones de mensajería u otras tecnologías de transmisión de datos), acosa sexualmente a una niña, niño o adolescente. Este tipo de delito implica manipulación, engaño y vulnerabilidad, donde muchas veces el agresor construye un perfil falso para generar confianza y lograr su objetivo.

¿Por qué es tan importante esta fecha?

Porque ayuda a visibilizar una problemática que crece con la expansión de la tecnología y los entornos digitales.

Porque promueve el conocimiento preventivo: reconocer señales de alerta, fomentar conversaciones abiertas, habilitar canales de confianza.

Porque refuerza la necesidad de denunciar: el desconocimiento o la inacción permiten que el abuso continúe.

Porque involucra a toda la comunidad: familias, escuelas, organismos públicos, plataformas digitales y jóvenes.

¿Qué se puede hacer para colaborar?