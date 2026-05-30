Día Nacional de la Donación de Órganos: el valor de un gesto que salva vidas

El 30 de mayo se celebra en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos, una fecha destinada a generar conciencia sobre la importancia de donar órganos y tejidos, así como a destacar el valor de este acto solidario que puede transformar la vida de quienes esperan un trasplante.

La efeméride fue instituida por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) en homenaje al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada hepática que pudo dar a luz en un hospital público del país. El hecho ocurrió el 30 de mayo de 1997 y se convirtió en un símbolo de esperanza, al demostrar cómo un trasplante puede no solo salvar una vida, sino también permitir la concreción de proyectos personales y familiares.

Un acto que salva vidas

La donación de órganos constituye uno de los mayores actos de solidaridad. Gracias a ella, personas con enfermedades graves o con insuficiencia de distintos órganos pueden acceder a un trasplante que les permita mejorar su calidad de vida o, en muchos casos, sobrevivir.

Los órganos que pueden ser trasplantados incluyen corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas e intestino, mientras que también es posible donar tejidos como córneas, piel, huesos y válvulas cardíacas.

Cada donante tiene la capacidad de beneficiar a varias personas, ya que un solo proceso de donación puede posibilitar múltiples trasplantes.

La situación en Argentina

En las últimas décadas, Argentina ha logrado importantes avances en materia de donación y trasplante gracias al trabajo coordinado entre organismos sanitarios, profesionales de la salud y la comunidad.

La sanción de la denominada “Ley Justina”, en 2018, marcó un antes y un después en el sistema nacional. La normativa establece que toda persona mayor de 18 años es considerada donante de órganos y tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de su oposición.

La ley permitió simplificar procedimientos y fortalecer la cultura de la donación, favoreciendo el acceso a trasplantes para miles de pacientes que integran las listas de espera en todo el país.