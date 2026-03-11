Día Mundial del Riñón: la importancia de la salud renal

El Día Mundial del Riñón se celebra cada segundo jueves de marzo con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la salud renal y promover acciones de prevención frente a las enfermedades que afectan a estos órganos. La iniciativa se impulsa desde 2006 por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón.

La campaña reúne a profesionales de la salud, organizaciones y gobiernos de todo el mundo para difundir información sobre la enfermedad renal crónica, una afección que afecta a millones de personas. Se estima que más de 850 millones de personas en el planeta presentan algún tipo de enfermedad renal, lo que convierte a este problema en uno de los grandes desafíos de salud pública a nivel global.

En Argentina, también se trata de una problemática significativa. Diferentes estudios señalan que millones de personas tienen algún grado de deterioro en la función renal, aunque muchas no lo saben porque la enfermedad suele avanzar sin síntomas evidentes en sus primeras etapas.

Los riñones cumplen funciones esenciales para el organismo. Entre sus tareas principales se encuentran filtrar la sangre para eliminar toxinas y desechos, regular el equilibrio de líquidos y minerales, colaborar en el control de la presión arterial y participar en la producción de glóbulos rojos. Cuando estos órganos se dañan, el cuerpo pierde la capacidad de realizar correctamente estas funciones

Uno de los principales desafíos es que la enfermedad renal crónica suele detectarse tarde, cuando el daño ya es avanzado y los tratamientos pueden incluir diálisis o trasplante. Por eso, los especialistas remarcan la importancia de los controles médicos periódicos, especialmente en personas con factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, obesidad o antecedentes familiares de enfermedades renales.

Cada edición del Día Mundial del Riñón propone un lema para reforzar el mensaje de prevención. En los últimos años, las campañas han puesto el foco en la necesidad de mejorar el acceso a la atención médica, promover la educación sobre salud renal y fomentar estilos de vida saludables que permitan prevenir la enfermedad o retrasar su avance.