Este 26 de noviembre se celebra el Día Mundial del Olivo, una jornada que invita a reconocer la importancia de este árbol y de los productos que se obtienen de su fruto. En Mendoza, el cultivo tiene una larga trayectoria y representa una actividad vinculada al trabajo rural, la elaboración de alimentos y el desarrollo de distintas economías locales.

Según estimaciones oficiales basadas en imágenes satelitales, la provincia cuenta con alrededor de 11.113 hectáreas cultivadas con olivos, una producción que alcanza unas 50.000 toneladas de aceitunas por año. De ese volumen se obtienen aproximadamente 4.800 toneladas de aceite de oliva, destinado tanto al mercado interno como a la comercialización internacional.

La calidad del aceite de oliva mendocino también ha conseguido reconocimiento fuera del país. En el concurso internacional Anatolian IOOC 2023, realizado en Turquía, 13 de las 21 medallas obtenidas por Argentina fueron para productos de Mendoza, superando en cantidad de distinciones a los representantes de otras provincias. Además, en 2025, un aceite elaborado por La Agrícola S.A., de Mendoza, obtuvo el primer premio en la categoría verde intenso de los premios Mario Solinas del Consejo Oleícola Internacional, uno de los reconocimientos más importantes del sector. Estos resultados consolidan el posicionamiento de la provincia en el mercado internacional de aceites de oliva virgen extra.

En cuanto a la distribución territorial, la producción de olivos en Mendoza se concentra principalmente en los oasis Norte y Sur, donde las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua para riego favorecen el desarrollo de este cultivo. Según la digitalización de superficie cultivada de 2022, San Rafael encabeza el ranking provincial, con cerca de 3.785 hectáreas implantadas.

Detrás de San Rafael se ubican Maipú, con aproximadamente 2.516 hectáreas, y Lavalle, con unas 1.253 hectáreas. Estos departamentos forman parte de las principales zonas olivícolas de Mendoza y concentran una porción importante de la superficie destinada al cultivo. En el Valle de Uco, la presencia del olivo es mucho más reducida en comparación con otras regiones de la provincia.

La celebración fue proclamada por la UNESCO en 2019 y busca promover la conservación del olivo, además de destacar su aporte a la cultura, el ambiente y la alimentación. En Mendoza, la fecha también permite poner en valor la calidad del aceite de oliva provincial, que cuenta con una Indicación Geográfica para el Aceite de Oliva Virgen Extra de Mendoza, un reconocimiento que distingue sus características y su vínculo con el territorio.