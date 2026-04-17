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EFEMÉRIDES

Día Mundial del Malbec: la cepa que define la identidad vitivinícola argentina

Cada 17 de abril se celebra la variedad que llevó al país a posicionarse entre los grandes productores de vino del mundo.

El Día Mundial del Malbec se conmemora cada 17 de abril y rinde homenaje a la cepa que se convirtió en emblema de la vitivinicultura argentina. La fecha recuerda una decisión clave tomada en 1853, cuando el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento impulsó un proyecto para desarrollar la industria del vino en el país, promoviendo la incorporación de nuevas variedades europeas.

Entre ellas se encontraba el Malbec, una uva originaria de Francia que encontró en el suelo y el clima argentino, especialmente en Mendoza, condiciones ideales para su desarrollo. Con el tiempo, esta cepa logró una identidad propia, diferenciándose de sus versiones originales y ganando prestigio internacional.

La iniciativa de celebrar esta fecha surgió en 2011, impulsada por Wines of Argentina, con el objetivo de posicionar al Malbec en los principales mercados del mundo. Desde entonces, la jornada se convirtió en una oportunidad para difundir la cultura del vino argentino y fortalecer su presencia global.

Actualmente, el Malbec representa gran parte de las exportaciones vitivinícolas del país y es reconocido por su versatilidad, sus notas frutales y su adaptación a distintos terroirs. Su producción se extiende a varias regiones, aunque Mendoza continúa siendo el principal polo, concentrando la mayor superficie cultivada.

Más que una variedad, el Malbec es hoy un símbolo de identidad nacional. Su historia refleja el desarrollo de una industria que combina tradición e innovación, y que forma parte del patrimonio cultural y económico de la Argentina.

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