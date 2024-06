Día Mundial del Donante de Sangre: todo lo que tenés que saber

Para agradecer a los donantes no remunerados y concientizar sobre la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre, se celebra cada 14 de junio el Dia Mundial del Donante de Sangre.

El lema de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de este año es: “20 años celebrando la generosidad: ¡Muchas gracias, donantes de sangre!”.

En esta campaña buscan dar las gracias a las personas de todo el mundo que salvan vidas con sus donaciones, a la vez que plantea un llamado a la acción para motivar a que más personas se unan al movimiento mundial de donación de sangre.

Además, se celebra mundialmente para poner en relieve las actividades mundiales, nacionales y locales. Conmemorando, también, la fecha de nacimiento del austríaco Dr. Karl Landsteiner, quien descubrió los grupos sanguíneos y fue distinguido con el Premio Nobel de Medicina en año 1930.

La razón principal por la que las personas declaran no donar sangre es porque nadie se los ha pedido o porque les falta información; y sabemos que, aunque hayan muchos avances científicos, la sangre no se puede fabricar. Por ende, la única manera de conseguirla es mediante la donación voluntaria de las personas solidarias. Además, la sangre tiene fecha de vencimiento, de ahí la importancia de que la donación sea un acto continuo.

Quiénes pueden donar sangre:

El acto de donar sangre, se trata de algo sencillo, rápido, prácticamente indoloro y seguro. Puede donar sangre cualquier persona que tenga entre 16 y 65 años; pese más de 50 kg; que se sienta bien de salud; que no esté transitando enfermedades que se transmitan por sangre (hepatitis, mal de Chagas, VIH, etc.); que además no haya realizado prácticas sexuales de riesgo en el último año; y que no se haya realizado durante el último año tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.