Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, una jornada que busca informar a la población sobre esta enfermedad, sus principales factores de riesgo y la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.

El cáncer de pulmón se produce cuando las células del tejido pulmonar comienzan a crecer de manera anormal y descontrolada, formando tumores que pueden afectar el funcionamiento de estos órganos. Existen distintos tipos de esta enfermedad, pero los dos grupos principales son el cáncer de pulmón de células pequeñas y el de células no pequeñas, que es el más frecuente.

Aunque suele asociarse al consumo de tabaco, es importante saber que también puede desarrollarse en personas que nunca fumaron. Por eso, la concientización no debe limitarse únicamente a quienes tienen antecedentes de tabaquismo.

Cuáles son los principales factores de riesgo

El tabaquismo es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. La posibilidad de enfermar aumenta según la cantidad de cigarrillos consumidos, los años durante los que se mantuvo el hábito y la edad en la que comenzó.

Sin embargo, no es el único factor que puede influir. La exposición al humo de tabaco ajeno también aumenta el riesgo, al igual que el contacto laboral con determinadas sustancias, como el asbesto, el arsénico, el cromo y el níquel.

A estos factores se suman la contaminación del aire, la exposición al radón y los antecedentes familiares de cáncer de pulmón. La edad también influye, ya que la enfermedad es más frecuente en personas adultas mayores.

Cómo se puede prevenir el cáncer de pulmón

La principal medida para reducir el riesgo es no fumar. En quienes tienen este hábito, dejar el cigarrillo representa un paso fundamental, ya que permite disminuir progresivamente las posibilidades de desarrollar la enfermedad y aporta beneficios para la salud incluso después de muchos años de consumo.

También es importante mantener los ambientes cerrados libres de humo de tabaco, evitar la exposición al humo de otras personas y respetar las medidas de protección correspondientes en los lugares de trabajo donde exista contacto con sustancias potencialmente cancerígenas.

Si bien no todos los casos pueden prevenirse, reducir la exposición a los factores de riesgo conocidos es una de las herramientas más importantes para cuidar la salud pulmonar.