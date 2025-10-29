Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV)

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, impulsado por la World Stroke Organization (WSO) y otras entidades internacionales.

La jornada tiene como objetivo visibilizar esta grave patología, también llamado “infarto cerebral”, y sensibilizar sobre sus signos, promover su prevención y destacar la urgencia en su tratamiento.

¿Qué es un ACV?

Un ACV ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia una parte del cerebro por obstrucción o ruptura de un vaso sanguíneo, lo que provoca que las neuronas de esa zona se queden sin oxígeno ni nutrientes y puedan morir o resultar dañadas.

El daño puede manifestarse como parálisis, dificultad para hablar, alteraciones visuales o incluso muerte.

Alcance y magnitud

A nivel global, cada año se registran casi 12 millones de nuevos ACV.

Se estima que 1 de cada 4 personas mayores de 25 años sufrirá un ACV a lo largo de su vida.

Y lo más preocupante: no es solo cosa de personas mayores, una parte considerable afecta a adultos jóvenes.

Señales de alerta: reconocer para salvar

Reconocer a tiempo los síntomas de un ACV hace una gran diferencia. La campaña mundial promueve que aprendamos a identificar los signos y actuar rápido.

Algunos de los síntomas clave incluyen:

Caída o entumecimiento de un lado del rostro

Dificultad para levantar un brazo o sensación de debilidad en una extremidad

Trastorno repentino del habla o dificultad para comprender

Problemas súbitos de visión o equilibrio

Dolor de cabeza muy intenso sin causa aparente

Un método retenido es la sigla R.Á.P.I.D.O. en español (Rostro, Alteración del equilibrio, Pérdida de fuerza, Impedimento visual, Dificultad para hablar, Obtener ayuda) para alertar y llamar al servicio de urgencia.

Prevención: los factores que podemos controlar

Aunque algunos factores no se pueden modificar (como la edad o antecedentes familiares), muchos sí lo son. Reducir el riesgo está en nuestras manos.

Entre los principales factores modificables están:

Hipertensión arterial no controlada

Diabetes mal manejada

Tabaquismo

Sedentarismo y obesidad

Colesterol elevado

Consumo excesivo de alcohol

La adopción de un estilo de vida saludable como: ejercicio regular, dieta equilibrada y control médico frecuente, puede generar un impacto real.