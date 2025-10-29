Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV)

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, impulsado por la World Stroke Organization (WSO) y otras entidades internacionales.
La jornada tiene como objetivo visibilizar esta grave patología, también llamado “infarto cerebral”, y sensibilizar sobre sus signos, promover su prevención y destacar la urgencia en su tratamiento.
¿Qué es un ACV?
Un ACV ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia una parte del cerebro por obstrucción o ruptura de un vaso sanguíneo, lo que provoca que las neuronas de esa zona se queden sin oxígeno ni nutrientes y puedan morir o resultar dañadas.
El daño puede manifestarse como parálisis, dificultad para hablar, alteraciones visuales o incluso muerte.
Alcance y magnitud
- A nivel global, cada año se registran casi 12 millones de nuevos ACV.
- Se estima que 1 de cada 4 personas mayores de 25 años sufrirá un ACV a lo largo de su vida.
- Y lo más preocupante: no es solo cosa de personas mayores, una parte considerable afecta a adultos jóvenes.
Señales de alerta: reconocer para salvar
Reconocer a tiempo los síntomas de un ACV hace una gran diferencia. La campaña mundial promueve que aprendamos a identificar los signos y actuar rápido.
Algunos de los síntomas clave incluyen:
- Caída o entumecimiento de un lado del rostro
- Dificultad para levantar un brazo o sensación de debilidad en una extremidad
- Trastorno repentino del habla o dificultad para comprender
- Problemas súbitos de visión o equilibrio
- Dolor de cabeza muy intenso sin causa aparente
Un método retenido es la sigla R.Á.P.I.D.O. en español (Rostro, Alteración del equilibrio, Pérdida de fuerza, Impedimento visual, Dificultad para hablar, Obtener ayuda) para alertar y llamar al servicio de urgencia.
Prevención: los factores que podemos controlar
Aunque algunos factores no se pueden modificar (como la edad o antecedentes familiares), muchos sí lo son. Reducir el riesgo está en nuestras manos.
Entre los principales factores modificables están:
- Hipertensión arterial no controlada
- Diabetes mal manejada
- Tabaquismo
- Sedentarismo y obesidad
- Colesterol elevado
- Consumo excesivo de alcohol
La adopción de un estilo de vida saludable como: ejercicio regular, dieta equilibrada y control médico frecuente, puede generar un impacto real.