Día Mundial de la RCP: por qué actuar a tiempo puede salvar una vida

Cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), una fecha destinada a difundir la importancia de conocer las maniobras básicas que pueden ayudar a salvar vidas ante una emergencia cardíaca. La jornada pone el foco en la capacitación de la población y en la necesidad de actuar rápidamente mientras llega la asistencia médica.

El origen de esta conmemoración se remonta a 2012, cuando el Parlamento Europeo impulsó una iniciativa para generar conciencia sobre los paros cardíacos. En 2018, el Comité de Enlace Internacional sobre Reanimación (ILCOR) amplió la campaña a nivel mundial y estableció el 16 de octubre como una fecha central para promover el aprendizaje de estas técnicas, bajo el lema de que cualquier persona puede ayudar a salvar una vida.

La rapidez de la respuesta es uno de los factores más importantes ante un paro cardíaco. Cuando el corazón deja de bombear sangre, el cerebro y otros órganos vitales dejan de recibir el oxígeno necesario para funcionar. Por eso, iniciar las maniobras de reanimación de manera temprana puede aumentar las posibilidades de supervivencia.

Qué es la reanimación cardiopulmonar y para qué sirve

El RCP es una técnica de primeros auxilios que consiste en realizar compresiones rítmicas sobre el pecho de una persona que sufrió un paro cardiorrespiratorio. Su objetivo es mantener parcialmente la circulación de la sangre hacia los órganos vitales hasta que llegue el equipo de emergencias.

Se trata de una intervención que puede realizar una persona capacitada, incluso si no pertenece al ámbito de la salud. Su aplicación resulta especialmente importante cuando la víctima no responde y no respira normalmente.