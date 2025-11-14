Día Mundial de la Diabetes: la enfermedad silenciosa que afecta a 1 de cada 10 argentinos

Cada año, el Día Mundial de la Diabetes recuerda el impacto global de una enfermedad que ya afecta a más de 590 millones de personas en el mundo y cuya prevalencia sigue en ascenso. En Argentina, una de cada diez personas adultas vive con diabetes, y cerca del 40% no sabe que la tiene, un dato que alerta a los especialistas por el riesgo de llegar tarde al diagnóstico.

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de azúcar en sangre. Cuando no se detecta o no se trata a tiempo, puede provocar daños severos en el corazón, los riñones, los nervios, los ojos y los vasos sanguíneos. La forma más frecuente es la diabetes tipo 2, que afecta principalmente a adultos y está estrechamente vinculada al estilo de vida. Una alimentación equilibrada, actividad física regular y la reducción del consumo de ultraprocesados son pilares para prevenirla.

También existe la diabetes gestacional, que aparece durante el embarazo y que, al igual que la tipo 2, puede reducirse adoptando hábitos saludables antes y durante la gestación.

Las cifras de organismos internacionales muestran un panorama preocupante: la Federación Internacional de Diabetes advierte que el número de personas con esta enfermedad podría aumentar un 46% para 2050 si no se refuerzan las políticas de prevención. En línea con esto, el Ministerio de Salud de la Nación insiste en la necesidad de controles médicos periódicos, especialmente en quienes presentan factores de riesgo como sobrepeso, hipertensión o antecedentes familiares.

No tratar la diabetes implica mantener niveles elevados de glucosa durante largos períodos, lo que favorece complicaciones graves como ceguera, amputaciones, infecciones, ACV e infartos. Por eso, la detección precoz y el seguimiento continuo son esenciales para evitar daños a largo plazo.

Hábitos clave para prevenir la diabetes

Elegir alimentos naturales y una dieta balanceada: frutas, verduras, legumbres y cereales integrales ayudan a regular la glucemia.

frutas, verduras, legumbres y cereales integrales ayudan a regular la glucemia. Controlar porciones y horarios: mantener rutinas de comida estables evita picos bruscos de azúcar.

mantener rutinas de comida estables evita picos bruscos de azúcar. Hidratarse con agua: evitar bebidas azucaradas es fundamental para el metabolismo.

evitar bebidas azucaradas es fundamental para el metabolismo. Moverse todos los días: caminar, trotar o hacer movimientos suaves al menos 30 minutos mejora la sensibilidad a la insulina.

caminar, trotar o hacer movimientos suaves al menos 30 minutos mejora la sensibilidad a la insulina. Dormir bien y reducir el estrés: ambos factores son aliados del equilibrio metabólico.

ambos factores son aliados del equilibrio metabólico. Realizar controles médicos periódicos: permiten detectar alteraciones a tiempo.

La diabetes avanza de manera silenciosa y afecta a personas de todas las edades. Es una enfermedad que crece exponencialmente en el mundo, por lo que adoptar hábitos saludables desde edades tempranas resulta indispensable.

El Día Mundial de la Diabetes no solo busca visibilizar esta problemática sanitaria global, sino también motivar a las personas a repensar su estilo de vida, fortalecer la educación alimentaria y priorizar la detección temprana. Una oportunidad para frenar a tiempo una enfermedad que, con los cuidados adecuados, puede prevenirse y controlarse.