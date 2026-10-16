Día Mundial de la Alimentación: por qué se celebra cada 16 de octubre y qué busca generar conciencia

Cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una jornada internacional que invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos. La fecha pone en el centro una problemática que afecta a millones de personas en todo el mundo: el hambre y las dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

La conmemoración fue impulsada en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), durante su Conferencia General. La elección del día no es casual: recuerda la fundación de este organismo internacional, creada el 16 de octubre de 1945 con el objetivo de combatir el hambre y contribuir a mejorar la nutrición y las condiciones de vida de la población.

Desde entonces, la jornada se convirtió en una oportunidad para promover acciones contra la inseguridad alimentaria, fomentar hábitos saludables y reforzar el compromiso de los gobiernos, las instituciones y la sociedad para construir un futuro en el que nadie quede excluido del acceso a los alimentos.

Uno de los principales objetivos del Día Mundial de la Alimentación es visibilizar que la disponibilidad de alimentos no siempre se traduce en un acceso real y equitativo. La pobreza, los conflictos, las crisis económicas, los fenómenos climáticos extremos y las dificultades en los sistemas de producción y distribución pueden limitar las posibilidades de muchas familias de acceder a una alimentación suficiente y de calidad.

La inseguridad alimentaria se produce cuando una persona no tiene acceso regular a alimentos suficientes y nutritivos para llevar una vida saludable. Esta situación puede manifestarse en la reducción de las porciones, la falta de variedad en las comidas o la imposibilidad de mantener una alimentación adecuada de manera sostenida.

El Día Mundial de la Alimentación se conmemora en más de 150 países mediante actividades educativas, campañas de concientización e iniciativas destinadas a promover cambios en los sistemas alimentarios. La jornada busca involucrar tanto a los organismos internacionales y los gobiernos como a las empresas, las organizaciones sociales y la ciudadanía.