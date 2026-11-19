Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una jornada que busca generar conciencia sobre la salud física y mental masculina, reconocer los aportes de los varones a la sociedad y promover modelos de masculinidad positivos. La iniciativa también apunta a poner en agenda problemáticas como la prevención del suicidio, las enfermedades, la violencia y las dificultades para expresar emociones o pedir ayuda.

El Día Internacional del Hombre fue impulsado en 1999 por Jerome Teelucksingh, profesor de historia de Trinidad y Tobago, quien eligió el 19 de noviembre en homenaje al cumpleaños de su padre. Desde entonces, la conmemoración se extendió a más de 80 países y se consolidó como una oportunidad para debatir sobre el bienestar masculino.

La jornada se organiza alrededor de seis ejes: promover modelos masculinos positivos, reconocer los aportes de los hombres a sus familias y comunidades, cuidar su salud, visibilizar situaciones de discriminación, mejorar las relaciones entre géneros y construir entornos más seguros y equitativos. En 2026, el lema internacional es «El futuro es de todos», una consigna que propone involucrar a toda la sociedad en la construcción de relaciones más inclusivas.

Uno de los principales objetivos es derribar prejuicios que todavía dificultan que muchos varones hablen de sus emociones, consulten a profesionales o busquen acompañamiento ante situaciones de angustia. En ese sentido, la fecha también se relaciona con campañas como Movember, que durante noviembre promueve la prevención del cáncer de próstata y testículos y la concientización sobre la salud mental masculina.