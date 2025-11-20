Día Internacional de los Derechos del Niño: una fecha para volver a mirar la infancia

El 20 de noviembre no es una fecha más en el calendario. Ese día, hace más de seis décadas, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, un documento que, por primera vez, puso en palabras una idea que hoy parece obvia: que los chicos necesitan una protección especial y que sus derechos tienen que estar por encima de cualquier circunstancia. Años después, en 1989, la misma jornada quedó marcada por otro hito: la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional más aceptado de la historia.

La Convención cambió la forma en que el mundo entiende la infancia. Dejó atrás la mirada paternalista y reconoció a los chicos como sujetos de derecho, con voz propia y necesidades específicas. Allí se establece que todos los niños tienen derecho a una identidad, a recibir cuidados, a crecer en un entorno seguro, a ir a la escuela, a jugar, a expresarse y a ser protegidos frente a cualquier forma de violencia o explotación.

Aunque los avances han sido importantes, la realidad diaria muestra que todavía queda mucho por hacer. En distintas regiones del planeta, millones de chicos siguen expuestos a la pobreza, a la falta de acceso a servicios básicos y a situaciones que vulneran su desarrollo. En América Latina, por ejemplo, los vaivenes económicos y las desigualdades históricas siguen golpeando más fuerte a la niñez, que muchas veces es la primera en sentir las consecuencias de una crisis.

Por eso esta fecha no es solo un recordatorio simbólico. Funciona como una pausa necesaria para volver a poner el foco en la infancia: qué políticas existen, cuáles faltan y cómo se pueden mejorar las oportunidades para quienes dependen de los adultos y de las instituciones para crecer en condiciones dignas.