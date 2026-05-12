Search
Instagram Facebook Twitter
enfermera
EFEMÉRIDES

Día Internacional de la Enfermería: vocación, cuidado y compromiso

Cada 12 de mayo se homenajea al personal de enfermería por su compromiso, vocación de servicio y labor fundamental en el cuidado de la salud.

Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, una fecha que reconoce la labor esencial de quienes dedican su vida al cuidado de la salud y el acompañamiento de pacientes en hospitales, centros médicos y comunidades de todo el mundo.

La efeméride fue instaurada por el Consejo Internacional de Enfermeras en homenaje al nacimiento de Florence Nightingale, nacida en 1820 en Italia y considerada la fundadora de la enfermería profesional moderna. Su trabajo durante la Guerra de Crimea marcó un antes y un después en la atención sanitaria, al promover mejores condiciones de higiene y organización hospitalaria.

Actualmente, el personal de enfermería cumple un rol clave dentro de los sistemas de salud. Además de asistir a médicos y pacientes, los enfermeros y enfermeras realizan tareas de prevención, vacunación, educación sanitaria y contención emocional, convirtiéndose en un pilar indispensable para la atención integral.

La fecha invita, además, a reflexionar sobre la importancia de fortalecer los sistemas de salud y garantizar la formación de nuevos profesionales capaces de responder a los desafíos sanitarios del presente y del futuro.

ETIQUETAS:

EfemérideDía Internacional de la Enfermería12 DE MAYOConsejo Internacional de Enfermeras

+ Noticias

visita no esperada

La incomodidad de Cornejo: deberá mostrarse con Adorni en pleno escándalo del funcionario nacional

Por: María Orozco

educación

San Carlos dio inicio al Preuniversitario Municipal 2026 para jóvenes del departamento

Por: Redacción NDI

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Comienza en Mendoza la feria de tecnología vitivinícola más grande de Latinoamérica

Por: Redacción NDI

ACCIDENTE FATAL

Tragedia en San Martín: un motociclista murió tras chocar contra un camión

Por: Redacción NDI

Polémica

Internas en el oficialismo: Bullrich minimizó los supuestos cruces con Milei en la reunión de Gabinete

Por: Redacción NDI

Preocupación

Crisis presupuestaria: la UNCuyo denuncia un recorte y alerta por los bajos sueldos

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter