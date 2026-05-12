Día Internacional de la Enfermería: vocación, cuidado y compromiso

Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, una fecha que reconoce la labor esencial de quienes dedican su vida al cuidado de la salud y el acompañamiento de pacientes en hospitales, centros médicos y comunidades de todo el mundo.

La efeméride fue instaurada por el Consejo Internacional de Enfermeras en homenaje al nacimiento de Florence Nightingale, nacida en 1820 en Italia y considerada la fundadora de la enfermería profesional moderna. Su trabajo durante la Guerra de Crimea marcó un antes y un después en la atención sanitaria, al promover mejores condiciones de higiene y organización hospitalaria.

Actualmente, el personal de enfermería cumple un rol clave dentro de los sistemas de salud. Además de asistir a médicos y pacientes, los enfermeros y enfermeras realizan tareas de prevención, vacunación, educación sanitaria y contención emocional, convirtiéndose en un pilar indispensable para la atención integral.

La fecha invita, además, a reflexionar sobre la importancia de fortalecer los sistemas de salud y garantizar la formación de nuevos profesionales capaces de responder a los desafíos sanitarios del presente y del futuro.