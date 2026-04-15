Día del Malbec: vino y arte como parte de la agenda de actividades en Luján

La Municipalidad de Luján de Cuyo abrió la invitación a vecinos y vecinas a participar de una propuesta cultural gratuita que combina poesía, música, danza, narración y degustación de malbec, en un encuentro que pone en valor una de las cepas más emblemáticas de Mendoza.

La comuna confirmó que la jornada se llevará adelante mañana jueves 16 de abril, a partir de las 18 horas. La actividad espacial por el Día del Malbec en la Biblioteca Popular Municipal Juan Bautista Alberdi, ubicada en República del Líbano 418. La propuesta busca acercar el vino a la comunidad desde una mirada cultural, integrando distintas expresiones artísticas en un mismo espacio.



Durante la jornada, el público podrá disfrutar de intervenciones de poesía, narración, música y danza, además de una degustación de Malbec que acompañará la experiencia. Como parte destacada de la actividad, se realizará pintura en vivo a cargo de las artistas visuales Titina Contardi y Natalia Signorelli, quienes aportarán su mirada creativa en tiempo real, sumando una dimensión visual al evento.

La entrada es libre y gratuita, y se espera una amplia participación de vecinos que quieran disfrutar de una propuesta distinta, donde el arte y el vino se combinan para celebrar lo representativo de Luján de Cuyo.