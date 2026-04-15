Search
Instagram Facebook Twitter
malbec
degustaciones

Día del Malbec: vino y arte como parte de la agenda de actividades en Luján

El malbec, varietal emblemático de Luján, tendrá agenda de actividades en su día. La comuna propone arte, poesía y degustaciones en uno de los espacios más representativos.

La Municipalidad de Luján de Cuyo abrió la invitación a vecinos y vecinas a participar de una propuesta cultural gratuita que combina poesía, música, danza, narración y degustación de malbec, en un encuentro que pone en valor una de las cepas más emblemáticas de Mendoza.

La comuna confirmó que la jornada se llevará adelante mañana jueves 16 de abril, a partir de las 18 horas. La actividad espacial por el Día del Malbec en la Biblioteca Popular Municipal Juan Bautista Alberdi, ubicada en República del Líbano 418. La propuesta busca acercar el vino a la comunidad desde una mirada cultural, integrando distintas expresiones artísticas en un mismo espacio.


Durante la jornada, el público podrá disfrutar de intervenciones de poesía, narración, música y danza, además de una degustación de Malbec que acompañará la experiencia. Como parte destacada de la actividad, se realizará pintura en vivo a cargo de las artistas visuales Titina Contardi y Natalia Signorelli, quienes aportarán su mirada creativa en tiempo real, sumando una dimensión visual al evento.

La entrada es libre y gratuita, y se espera una amplia participación de vecinos que quieran disfrutar de una propuesta distinta, donde el arte y el vino se combinan para celebrar lo representativo de Luján de Cuyo.

ETIQUETAS:

propuestaLujánvecinosMalbec

+ Noticias

degustaciones

Día del Malbec: vino y arte como parte de la agenda de actividades en Luján

Por: Redacción NDI

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Otro dolor de cabeza para Adorni: se confirmó que viajó a Aruba en primera clase junto a su esposa e hijos

Por: María Orozco

bajo la lupa

Diputados definió quiénes mirarán los antecedentes de los próximos que asuman

Por: Redacción NDI

salud mental

Bajó la cifra de intentos de suicidio en Mendoza pero crece la alarma por adolescentes

Por: Redacción NDI

justicia

La Corte definió quién presidirá el Consejo de la Magistratura tras más de un año acéfalo

Por: María Orozco

Copa Argentina

Copa Argentina: El Lobo no pudo en los penales y quedó eliminado

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter