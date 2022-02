El 25 de Febrero se celebra el Día Internacional del Implante Coclear y los papás de Emily Sisterna nos cuentan sus vivencias.

Jonathan y María son los padres de Emily de 6 años de edad, viven en Tres Esquinas, San Carlos; para ellos es importante el implante y lo contaron en NDI. “…Nuestra hija Gracias a Dios y al implante está aprendiendo a decir sus primeras palabras, cuando en la familia hay un integrante que necesita un implante cambia la vida totalmente, escuchamos sus primeras palabras, que se pueda comunicar. Por el momento no habla como uno de nosotros pero en el momento justo lo terminará haciendo…” mencionaron sus padres.

¿Por qué se celebra el 25 de febrero el día del implante coclear?

El dispositivo es fundamental para las personas con pérdida auditiva severa o profunda. En el día de hoy se conmemoración la colocación del primer Implante Coclear, en 1957, a cargo de los médicos franceses André Djourno y Charles Eyries, en un paciente con colesteatoma bilateral.

Se trata de un dispositivo electrónico médico de alta tecnología y precisión, diseñado para personas con pérdida auditiva grave o profunda. Su funcionamiento consiste en la transformación de sonidos en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo con el objetivo de restablecer la audición. Es decir, los implantes cocleares evitan las zonas dañadas del oído.

“…Estamos muy contentos que esté implantada para que ella pueda escuchar cuando nosotros la hablamos, saber que el día de mañana se va a poder comunicar con nosotros, cuando ella necesite algo o quiera expresar algo. Para un padre o una madre, uno espera que llegue el momento en que esa persona que tanto amamos empiece a escuchar…”.

HISTORIA de VIDA



Emily perdió su audición en el proceso de su crecimiento, “…cuando nació escuchaba como cualquier niño, cada vez que escuchaba el auto de su papá llegar a la casa donde vivíamos ella salía hasta el portón corriendo a recibirlo pero esto pasó muy rápido. Nos tocó vivirlo como familia, como padres pero llegó un momento donde nosotros le hablábamos y notábamos que no nos prestaba atención, entonces cuando nos dimos cuenta que no escuchaba comenzamos a ver las opciones que habían de Otorrino, a donde la teníamos que llevar, siempre contando con la obra social para llevarla al mejor. Se llevó a cabo cada estudio hasta que llegaron a ver los médicos que le hacía falta el implante…” expresaron.

En un principio la primer opción que se pensó fueron los audífonos hasta que los médicos solicitaron estudios de mayor complejidad para estudiar la opción de implante coclear. “…En el momento que nos dijeron que Emily no escuchaba fue un golpe muy grande, pero sentimos un alivio cuando nos dijeron que un implante tenía la posibilidad de escuchar y hablar el día de mañana…”.

Emily es una niña muy fuerte, amorosa, cariñosa que se esfuerza para tener una mejor calidad de vida con la ayuda de sus padres; “…le pone fuerza para todo y por más que a veces le hacemos seña que tenemos que ir al médico ella no se hace ni problema, las veces que se levantó temprano, estuvo en ayuna, le hicieron muchos estudios para operarla y todo el proceso. El primer implante fue muy doloroso, lloraba mucho por los dolores pero gracias a Dios salió todo muy bien…” comentó su mamá.

ACCESO AL IMPLANTE COCLEAR



La información de los implantes es el primer acceso que se necesita para poder accionar ante la patología, “…para llegar al implante no fue difícil, fue fácil acceder a ese tipo de información, ya que su médico de cabecera Fernando Salomón fue el que nos informó y las trabajadoras de TECNO SALUD, ellas nos daban el tipo de información que necesitábamos. Nos contaron la importancia y los cuidados con los aparatos…” anunciaron.

Luego de obtener la información uno de los caminos más complejos fue llegar a los recursos para obtenerlos, “…Emily tenía en ese entonces la obra social y es muy difícil que se haga cargo de unos implantes en tan poco tiempo y rápido. Averiguamos y para poder obtenerlos necesitábamos un millón de pesos cada uno, ósea dos millones fáciles para poder obtenerlos en ese momento; sin contar el proceso de las cirugías que valió más de 46 mil pesos cada uno…” contaron.

El dinero era el obstáculo mayor para acceder a realizar el implante aunque se autogestionó con ayuda de la comunidad del Valle de Uco. “…La verdad que fue frustrante en un primer momento porque nos empezamos a preguntar de dónde íbamos a sacar esa cantidad de dinero para poder hacer al implante lo más antes posible. Pensábamos que era imposible conseguir esa cantidad para poder comprarlos al contado y recibirlo lo más rápido posible, obviamente tardan porque vienen de otros países por más que lo pagáramos no era fácil que llegara…”



Los padres hacían énfasis en la importancia de contar con el respaldo de la Obra Social, además de necesitar otro tipo de asesoramiento. El Recurso de Amparo fue esencial para llegar a los implantes a través de una abogada, juntaron el dinero para poder pagarle a través de la comunidad de San Carlos y Tunuyán; “…con rifas y premios donados, pudimos vender muchos números y la verdad tuvimos ayuda de todos lados, los vecinos del Valle de Uco ayudaron a juntar ese dinero…”.

Finalmente cuando se concretó el Recurso de Amparo lograron acceder, “…la mutual tuvo que cubrir el tema de los implantes, la cantidad total, primero se pidió uno y luego el que faltaba. Emily fue intervenida quirúrgicamente pero no de los dos oídos a la misma vez, primero uno después el otro…” continuaron contando sus padres.

POST IMPLANTE



El proceso sigue siendo arduo para toda la familia, con un respaldo de fe y esperanza. “…acompañamos a nuestra hija en cada sesión que ella tiene, con los médicos de la clínica, en cada calibración, de a poco van subiendo el volumen, cuesta pero nos ayuda mucho porque cada vez que la acompañamos sabemos que siempre tiene un pequeño crecimiento…” comentaron emocionados.



Siguen cumpliendo revisaciones médicas, controles rutinarios entre otras consultas con los profesionales; “… por más que fue intervenida con los implantes ella sigue con el proceso de las calibraciones, es todo un proceso, llevamos 3 o 4 años y es largo, no es que de un día para el otro va a escuchar. Tiene control con su médico de cabecera, tiene 3 sesiones con la fonoaudióloga, la verdad que se mantiene desde que ella fue intervenida, controles médicos hasta que hable bien y lleva tiempo…” detallaron.



Hay mucha gente que desconoce el implante, no se nombra con normalidad debido que no se presenta una cantidad de casos que se visualicen en la Región, “… a veces se conoce cuando un integrante de la familia pasa por este proceso o algún conocido, creo que se puede llegar a desconocer porque no es habitual…”



Finalmente María, la mamá, dejó palabras para la comunidad, “…aunque se desconozca o no estén pasando por el proceso de obtener un implante, es una posibilidad de escuchar y comunicarse como nosotros, así que si alguien está pasando por esto es un proceso que no es fácil pero tampoco imposible, […] le pido que les enseñemos a nuestros niños que las personas que tienen un implante no significa que sea diferente a nosotros. Mi hija no es distinta a sus hermanos, debemos saber enseñarles a nuestros hijos, somos todos iguales capaz que algunos necesitan más comprensión que otros, hay que enseñarles y no es motivo para discriminar…”