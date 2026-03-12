Día del Escudo Nacional Argentino: el símbolo que representa la unión y la libertad

Cada 12 de marzo se celebra en Argentina el Día del Escudo Nacional, una fecha que recuerda la adopción oficial de este símbolo patrio en 1813. El emblema fue aprobado por la Asamblea del Año XIII y desde entonces representa los ideales de unión, libertad e independencia que marcaron el nacimiento de la Nación.

El escudo surgió en un momento clave de la historia argentina, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata buscaban consolidar su identidad política y diferenciarse del dominio colonial español. La Asamblea decidió crear un símbolo que identificara al nuevo gobierno y que reflejara los principios de la revolución iniciada en 1810.

Su diseño presenta varios elementos cargados de significado. En el centro aparecen dos manos entrelazadas que sostienen una pica, símbolo de la unión entre los pueblos y la voluntad de defender la libertad. En la parte superior de la pica se encuentra un gorro frigio rojo, que históricamente representa la libertad y que fue utilizado como emblema durante las revoluciones republicanas.

El escudo está rodeado por una corona de laureles, que simboliza la victoria, mientras que en la parte superior aparece el sol naciente, una imagen asociada al nacimiento de una nueva nación y al futuro de las Provincias Unidas.

Si bien su forma se consolidó con el paso del tiempo, el diseño original se atribuye al diputado Agustín Donado, quien habría encargado la realización del primer sello a un artesano de origen peruano llamado Juan de Dios Rivera. Ese sello fue utilizado por la Asamblea para autenticar documentos oficiales y rápidamente se convirtió en uno de los símbolos institucionales más importantes.

Con el paso de los años, el Escudo Nacional Argentino se transformó en un emblema central de la identidad del país. Hoy aparece en documentos oficiales, edificios públicos, monedas, instituciones del Estado y actos patrios.