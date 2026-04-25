Día del Animal: un cura de Mendoza bendijo a las mascotas de los vecinos

Este sábado al mediodía, la parroquia San Vicente Ferrer será escenario de una propuesta que ya se volvió tradición en Godoy Cruz. El padre Horacio Day convocó a los mendocinos a participar de una bendición de mascotas (en el marco del Día del Animal), una actividad abierta a toda la comunidad.

La ceremonia comenzará a las 12 y, aunque la fecha oficial se celebra el 29 de abril, se adelantó para facilitar la asistencia. “La idea es que la gente pueda venir con sus mascotas un sábado”, explicó el sacerdote, quien impulsa esta iniciativa desde hace cuatro años.

La convocatoria no es menor. En la edición pasada, el atrio de la iglesia se colmó de animales de todo tipo: perros, gatos, aves, peces y hasta pequeños roedores. La imagen de familias enteras junto a sus mascotas refleja un vínculo cada vez más fuerte, donde los animales ocupan un lugar central en la vida cotidiana.

Day remarcó que la propuesta no busca humanizar a los animales, sino reconocerlos desde otra mirada. “Hay que respetarlos como seres sintientes”, afirmó en diálogo con el UNO (en línea con una visión que promueve el cuidado y la empatía hacia ellos).

Además, vinculó esta práctica con enseñanzas del papa Francisco y la tradición de San Francisco de Asís (referente del respeto por la naturaleza). La bendición se realizará en Lavalle 60 y estará abierta a todos los vecinos que quieran participar junto a sus mascotas.