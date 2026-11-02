Día de los Muertos: una fecha para honrar la memoria de quienes ya no están

Cada 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos, también conocido como Día de los Fieles Difuntos. La fecha tiene un significado especial para distintas culturas y religiones, ya que está dedicada a recordar a familiares, amigos y seres queridos que fallecieron.

Aunque muchas veces se confunde con el Día de Todos los Santos, ambas fechas tienen significados diferentes. Mientras que el 1 de noviembre la Iglesia Católica recuerda a todos los santos, tanto canonizados como aquellos que no fueron reconocidos oficialmente, el 2 de noviembre está destinado a rezar por las almas de las personas fallecidas y pedir por su descanso.

La tradición tiene sus raíces en antiguas prácticas de los pueblos originarios de México, donde la muerte era entendida como una etapa más de la existencia. Con el paso del tiempo, estas costumbres se mezclaron con las celebraciones cristianas y dieron lugar a distintas formas de homenajear a quienes ya no están. En 2008, la UNESCO reconoció esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

¿Cómo se conmemora en Argentina?

En nuestro país, el 2 de noviembre suele ser una jornada de recuerdo y encuentro. Una de las costumbres más extendidas es visitar los cementerios, limpiar y adornar las tumbas, llevar flores y participar de misas en memoria de los seres queridos. También es habitual que las parroquias organicen celebraciones religiosas y espacios de oración.

En el norte argentino, especialmente en Jujuy y otras regiones de tradición andina, la fecha conserva prácticas particulares vinculadas al Día de las Almas o de los Santos Difuntos. En algunas comunidades, las familias preparan mesas con comidas y bebidas que eran del agrado de las personas fallecidas, como una manera simbólica de recibirlas y homenajearlas.