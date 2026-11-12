Día de los Fieles Difuntos: la propuesta de un diputado para reinstaurar una celebración

El calendario laboral de Mendoza podría sumar una jornada no laborable a partir de 2027. El diputado provincial Lucas Ilardo presentó un proyecto de ley para que el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, vuelva a tener ese carácter en la provincia, en una iniciativa que busca recuperar una tradición vinculada con la memoria de los seres queridos fallecidos.

La propuesta contempla al personal de la Administración Pública Provincial, tanto de organismos centralizados como descentralizados y autárquicos, además de los establecimientos educativos públicos de todos los niveles y modalidades.

El texto también invita a los municipios, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los sectores privado, comercial, industrial y financiero a adherir. Es decir, la iniciativa no establece una obligación automática para todos esos ámbitos, sino que deja abierta la posibilidad de que se sumen.

En caso de avanzar, el día no laborable no implicaría la interrupción de los servicios esenciales. El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo adopte las medidas necesarias para garantizar la atención en salud, seguridad y emergencias.

El argumento cultural detrás del proyecto

Entre los fundamentos, Ilardo plantea que el 2 de noviembre tuvo históricamente un lugar en el calendario oficial y que su eliminación, en 1976, significó la pérdida de una fecha con arraigo en las costumbres mendocinas.

La iniciativa recuerda las tradicionales visitas a los cementerios, donde las familias se acercaban a llevar flores, encender velas y homenajear a sus seres queridos. Para el legislador, recuperar la jornada sería una forma de reconocer esas prácticas y su significado cultural y espiritual.

En los fundamentos también se mencionan antecedentes de otros países de la región, como Brasil y Bolivia, donde la fecha está reconocida como feriado nacional, y de provincias argentinas que mantienen asuetos administrativos o escolares, entre ellas Jujuy, Tucumán, Chaco y Santiago del Estero.

Ilardo sostiene que la restitución de la jornada no debería entenderse solamente como una modificación del calendario laboral, sino como un reconocimiento a una tradición que forma parte de la identidad cultural de distintos sectores de la sociedad.