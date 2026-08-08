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Día de las Infancias: Tunuyán suspendió las actividades del domingo 9 por el frente frío

La medida busca priorizar el bienestar de las familias y garantizar que las actividades puedan desarrollarse en condiciones adecuadas.

Debido a las bajas temperaturas y a la probabilidad de nevadas en el llano, la Municipalidad de Tunuyán informó que los festejos por el Día de las Infancias previstos para el próximo domingo 9 de agosto serán reprogramados.

En tanto, las celebraciones previstas para el sábado 8 de agosto se realizarán con total normalidad, respetando los lugares y horarios establecidos. Las propuestas incluyen juegos, deportes, arte, sorteos y distintas actividades recreativas para que niños, niñas y sus familias puedan disfrutar de una jornada especial.

El intendente Emir Andraos destacó la importancia de acompañar a las familias de todo el departamento y señaló que todas las áreas municipales continuarán trabajando de manera articulada para llevar adelante cada uno de los festejos. La celebración busca llegar a cada comunidad y generar espacios de encuentro y diversión para las infancias.

Cronograma confirmado – sábado 8 de agosto

Los Árboles – Camping “Aire de Montaña”
Distrito La Primavera – Predio de la Capilla
Campo Los Andes – Predio de la Capilla
– Todos a las 15.00 horas

Las nuevas fechas y lugares correspondientes a las actividades reprogramadas serán comunicados oportunamente por la Municipalidad.

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