Día de las Infancias: Tunuyán suspendió las actividades del domingo 9 por el frente frío

Debido a las bajas temperaturas y a la probabilidad de nevadas en el llano, la Municipalidad de Tunuyán informó que los festejos por el Día de las Infancias previstos para el próximo domingo 9 de agosto serán reprogramados.

En tanto, las celebraciones previstas para el sábado 8 de agosto se realizarán con total normalidad, respetando los lugares y horarios establecidos. Las propuestas incluyen juegos, deportes, arte, sorteos y distintas actividades recreativas para que niños, niñas y sus familias puedan disfrutar de una jornada especial.

El intendente Emir Andraos destacó la importancia de acompañar a las familias de todo el departamento y señaló que todas las áreas municipales continuarán trabajando de manera articulada para llevar adelante cada uno de los festejos. La celebración busca llegar a cada comunidad y generar espacios de encuentro y diversión para las infancias.

Cronograma confirmado – sábado 8 de agosto

Los Árboles – Camping “Aire de Montaña”

Distrito La Primavera – Predio de la Capilla

Campo Los Andes – Predio de la Capilla

– Todos a las 15.00 horas

Las nuevas fechas y lugares correspondientes a las actividades reprogramadas serán comunicados oportunamente por la Municipalidad.