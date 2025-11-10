Search
Instagram Facebook Twitter
dia-la-tradicionjpg
Día de la Tradición

Día de la Tradición: ¿Por qué se conmemora los 10 de noviembre?

Un día como hoy nacia José Hernández, uno de los poetas más influeyentes de la literatura en español. Los detalles.

El Día de la Tradición se celebra este lunes 10 de noviembre en la Argentina, como todos los años. En esta jornada se conmemora el natalicio del escritor José Hernández, autor del Martín Fierro.

Día de la Tradición: por qué se celebra este lunes 10 de noviembre

El Día de la Tradición se celebra en la Argentina debido a que Hernández, creador del Martín Fierro, nació el 10 de noviembre de 1834. La celebración se hizo oficial en 1939, cuando el Congreso aprobó la Ley Nº 4756, cuyos autores -Edgardo J. Míguenz y Atilio Roncoroni- reconocieron el pedido de la Agrupación Bases, que expresaba las ideas del periodista y poeta costumbrista Francisco Timpone, para homenajear y celebrar las tradiciones gauchas.

Sin embargo, fue más tarde con la Ley Nacional N° 21.154 de 1975, cuando ya de forma definitiva se consagró aquella fecha conmemorativa para todo el territorio argentino.

De qué trata el Martín Fierro

El gaucho Martín Fierro es un poema en el que el protagonista homónimo cuenta sus desdichas, que representan las de todos los gauchos en las últimas décadas del siglo XIX. En su canto, Fierro se presenta como un payador que hace alardes de sus destrezas musicales y de su bravura para afrontar los conflictos. También interpela a sus oyentes a través de sus lamentos, buscando a su modo una forma de denunciar las injusticias que ha padecido.

ETIQUETAS:

Efeméridesmartín fierroJosé Hernández

+ Noticias

Convenio

El Gobierno prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha contra el granizo

Por: Redacción NDI

La elegida

“90 cosechas de una misma cepa”: la propuesta ganadora para la Vendimia

Por: Redacción NDI

Lionel Scaloni sorprendió y citó dos nuevos jugadores: uno es un viejo conocido

Por: Agustin Zamora

Día de la Tradición

Día de la Tradición: ¿Por qué se conmemora los 10 de noviembre?

Por: Agustin Zamora

servicio meteorológico

Sube la temperatura y así estará el tiempo este arranque de semana en Mendoza

Por: Redacción NDI

PRIMERA DIVISIÓN

Godoy Cruz perdió con Atlético Tucumán y quedó al borde del descenso

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter