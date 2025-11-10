Día de la Tradición: ¿Por qué se conmemora los 10 de noviembre?

El Día de la Tradición se celebra este lunes 10 de noviembre en la Argentina, como todos los años. En esta jornada se conmemora el natalicio del escritor José Hernández, autor del Martín Fierro.

Día de la Tradición: por qué se celebra este lunes 10 de noviembre

El Día de la Tradición se celebra en la Argentina debido a que Hernández, creador del Martín Fierro, nació el 10 de noviembre de 1834. La celebración se hizo oficial en 1939, cuando el Congreso aprobó la Ley Nº 4756, cuyos autores -Edgardo J. Míguenz y Atilio Roncoroni- reconocieron el pedido de la Agrupación Bases, que expresaba las ideas del periodista y poeta costumbrista Francisco Timpone, para homenajear y celebrar las tradiciones gauchas.

Sin embargo, fue más tarde con la Ley Nacional N° 21.154 de 1975, cuando ya de forma definitiva se consagró aquella fecha conmemorativa para todo el territorio argentino.

De qué trata el Martín Fierro

El gaucho Martín Fierro es un poema en el que el protagonista homónimo cuenta sus desdichas, que representan las de todos los gauchos en las últimas décadas del siglo XIX. En su canto, Fierro se presenta como un payador que hace alardes de sus destrezas musicales y de su bravura para afrontar los conflictos. También interpela a sus oyentes a través de sus lamentos, buscando a su modo una forma de denunciar las injusticias que ha padecido.