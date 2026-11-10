Día de la Tradición Argentina: por qué se celebra cada 10 de noviembre

Cada 10 de noviembre, Argentina celebra el Día de la Tradición, una fecha que invita a recordar y poner en valor las costumbres, los saberes y las expresiones culturales que forman parte de la identidad nacional. La jornada busca mantener vivas aquellas tradiciones que fueron transmitidas de generación en generación y que todavía tienen un lugar importante en la vida cotidiana de los argentinos.

Esta fecha se debe al nacimiento de José Hernández, ocurrido el 10 de noviembre de 1834. El escritor y periodista argentino es reconocido por haber sido el autor de El gaucho Martín Fierro, una de las obras más representativas de la literatura nacional, publicada en 1872. A través de sus versos, Hernández retrató la vida del gaucho, sus costumbres, sus dificultades y su particular manera de entender el mundo.

La celebración comenzó a tomar forma en 1939, cuando la provincia de Buenos Aires estableció oficialmente el 10 de noviembre como Día de la Tradición. Posteriormente, en 1975, el Congreso de la Nación extendió la conmemoración a todo el territorio argentino mediante la Ley 21.154.

Cuáles son las costumbres argentinas:

Hablar de tradición argentina es hablar de una gran variedad de expresiones culturales que fueron construyendo la identidad del país. El mate, el asado, las empanadas, las guitarreadas, las payadas, el folklore y las danzas populares son algunas de las costumbres que forman parte de ese patrimonio compartido.

También ocupa un lugar central la figura del gaucho, protagonista de buena parte de la historia rural argentina y símbolo de valores como la libertad, el trabajo, la solidaridad y el sentido de pertenencia.

El Día de la Tradición no solo recuerda el legado de José Hernández y la importancia de la literatura gauchesca. También propone reconocer el valor de las costumbres que forman parte de nuestra historia y que siguen presentes en nuestro día a día.