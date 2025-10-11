Día de la Raza: una fecha para reflexionar sobre nuestra historia y diversidad

Cada año, el 12 de octubre se recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, un acontecimiento que marcó el inicio de un profundo proceso de transformación cultural, social y política en el continente. Durante décadas, esta jornada fue conocida como el “Día de la Raza”, una denominación que buscó simbolizar el encuentro entre los pueblos originarios y los europeos.

Con el tiempo, su significado fue evolucionando. Hoy, más que una celebración, la fecha se ha convertido en un momento para revisar la historia, reconocer la diversidad cultural y valorar las raíces indígenas y mestizas que conforman nuestra identidad latinoamericana.

En distintos países, esta efeméride se resignificó con nuevos nombres como: Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina, impulsando una reflexión más amplia sobre la convivencia entre culturas y la necesidad de construir sociedades basadas en la igualdad y el respeto mutuo.

A más de cinco siglos del llamado “encuentro de dos mundos”, el Día de la Raza sigue invitando a pensar nuestro pasado, reconocer las huellas que nos marcaron y celebrar la riqueza de una identidad que se nutre de la diversidad.