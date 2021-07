Se trata de la Fundación Ángel de Mis Sueños que solicita colaboraciones a vecinos de la zona para celebrar el Día de la Niñez.

La ONG Ángel de Mis Sueños trabaja con otras instituciones del Valle de Uco; mayormente merenderos y comedores. Para este Día de la Niñez se solita a la comunidad, la donación de diversos elementos para hacer que el día y el mes no pase desapercibido para los más pequeños de la región. La pandemia restringió mucho las acciones solidarias.

“Somos el nexo con otras instituciones y de lo que logremos colectar, va a depender que podamos llevarles algo a nuestros niños y niñas. Hay padres que este mes no van a poder comprarle algo a sus hijos y no queremos que eso pase, la situación económica sabemos no es la mejor y hay gente que de verdad; no puede” comentó Vanesa Campos, representante de la Fundación.

La institución existe hace más de 6 años y siempre es un desafío afrontar momentos del año como estos; más aún en medio de una pandemia y un contexto económico feroz para el país: “hace más de 6 años trabajamos en conjunto en el Valle de Uco y tenemos 6 merenderos que dependen de lo que nosotros podamos conseguir. Los niños esperarán el chocolate, la tortita; el festejo. Ojalá la comunidad pueda colaborarnos”, enfatizó.

Lo que la ONG pide con urgencia para la fecha es: golosinas, leche, azúcar, cacao, globos y la posibilidad que alguna firma de panificados colaborara “sería genial” remarcó la referente del espacio. No obstante, también se pide la colaboración con juguetes que pudieran estar es desuso, pero que estén en buenas condiciones para ser entregados a los más pequeños.

Cualquier ayuda será bienvenida y en estos tiempos más que nunca. Para ello se dispuso del número 2622-566526 para coordinar, en Vista Flores dirigirse al barrio “Vista Flores 1” Manzana A casa 12 o para colaborar más rápidamente se puede hacer enviando una donación al CBU 0000003100007102908340.

Ángel de Mis Sueños.

