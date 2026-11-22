Cada 22 de noviembre se celebra el Día de la Música, una fecha que tiene como figura central a Santa Cecilia, reconocida por la tradición cristiana como patrona de los músicos. La jornada busca destacar la importancia de la música en la cultura y la sociedad, además de rendir homenaje a compositores, intérpretes, cantantes y a todas las personas que hacen de esta expresión artística parte de su vida.

La elección de esta fecha está vinculada con Santa Cecilia, cuya festividad se conmemora cada 22 de noviembre. Con el paso del tiempo, su figura quedó asociada a la música y a quienes se dedican a ella, convirtiéndose en un símbolo para artistas y trabajadores del ámbito musical.

¿Quién fue Santa Cecilia?

Santa Cecilia fue una joven noble romana que vivió durante el siglo III y murió como mártir por profesar la fe cristiana. Según los relatos tradicionales, incluso durante los momentos más difíciles de su vida mantuvo su devoción religiosa y cantaba alabanzas a Dios.

Su vínculo con la música se consolidó a través de las representaciones artísticas de los siglos posteriores, en las que comenzó a aparecer acompañada de instrumentos musicales, como el arpa y el órgano. En 1584, el papa Gregorio XIII la declaró patrona de los músicos, una designación que contribuyó a extender su reconocimiento en distintos países.

En Argentina, el 22 de noviembre quedó establecido como el Día de la Música mediante el Decreto 135.862 de 1942, en reconocimiento a Santa Cecilia y a su relación histórica con los músicos.