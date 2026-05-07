Día de la Minería: Hebe Casado participó de varias actividades en Malargüe

El Día Nacional de la Minería desparramó varias actividades no sólo en Mendoza sino también en San Juan. Mientras el gobernador Alfredo Cornejo participaba de la Mesa Federal Minera en la vecina provincia, la vicegobernador Hebe Casado estuvo en Malargüe.

Por la mañana, el Gobierno anunció la apertura de una oficina permanente de Impulsa Mendoza en el departamento sureño, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad, informar sobre el avance de la minería y acompañar el crecimiento del sector en materia de empleo, capacitación y desarrollo de proveedores locales. De la reunión participó el intendente Celso Jaque.

Cerca del mediodía, se trasladó para participar del almuerzo por el Día de la Minería, “un departamento que hace muchos años viene esperando que la minería deje de ser una promesa y se transforme en trabajo, movimiento económico y oportunidades reales para el sur mendocino”.

“En este tiempo Mendoza empezó a dar pasos concretos. Ya no estamos discutiendo si la minería sí o no. Estamos trabajando para que se haga bien, con controles ambientales, reglas claras y pensando en el desarrollo de la provincia”, expresó por redes sociales.

Casado detalló que “tenemos 65 proyectos de exploración habilitados en Malargüe, avanzamos con PSJ Cobre Mendocino, seguimos trabajando en MDMO III y también en nuevos proyectos vinculados al cobre y al litio. Todo eso significa inversión, empresas trabajando, proveedores locales, movimiento para comercios, hoteles, servicios y más empleo para mucha gente”.

“También significa infraestructura. Por eso avanzamos con la apertura de caminos en el sur provincial, porque sin conectividad y sin logística no hay desarrollo posible. Mendoza tiene una oportunidad importante por delante y no podemos volver a perder tiempo mientras otras provincias avanzan. “