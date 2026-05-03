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EFEMÉRIDES

Día de la Milanesa: cuál es el origen de este día

Cada 3 de mayo, la Argentina rinde homenaje a uno de sus mayores emblemas gastronómicos. Un poco de la historia de la milanesa.

No importa si es con papas fritas, puré, en sándwich o a la napolitana; la milanesa es, sin dudas, el plato que une a todas las generaciones en Argentina. Su presencia es indiscutida tanto en el menú infantil de un restaurante como en la cena familiar de un domingo. Por eso, cada 3 de mayo, el país celebra el Día de la Milanesa, una efeméride que nació de la pasión de los usuarios en redes sociales y que hoy ya es una tradición establecida.

Un origen que cruza el océano

Aunque para cualquier argentino la milanesa es propia, su árbol genealógico nos traslada a Europa. La teoría más aceptada sitúa su origen en la ciudad italiana de Milán, bajo el nombre de cotoletta alla milanese. Según registros históricos, en el año 1134, un cocinero italiano presentó este plato (una costilla de ternera con hueso, rebozada y frita en manteca) ante la Corte en Austria, en momentos en que Milán formaba parte del Imperio Austro-Húngaro.

La milanesa desembarcó en el puerto de Buenos Aires entre finales del siglo XIX y principios del XX, de la mano de la gran ola de inmigrantes italianos. Rápidamente, la receta se adaptó a los insumos locales: la costilla con hueso dio paso a cortes vacunos más finos y grandes, típicos de la ganadería argentina.

El impacto fue tal que el primer registro escrito de este plato en el país figura en el “Almanaque de la Cocinera Argentina” de 1880, considerado el primer recetario nacional. Desde entonces, la milanesa dejó de ser una “importación” para convertirse en un pilar de la identidad cultural.

Cada 3 de mayo, el día de la Milanesa se celebra por una iniciativa digital impulsada hace pocos años por grupos de fanáticos en redes sociales quienes, mediante campañas y votaciones, eligieron el 3 de mayo como el día para celebrar este manjar.

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