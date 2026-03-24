Día de la Memoria: desde 2004, la Suprema Corte dictó 1.907 fallos por crímenes de lesa humanidad

El 24 de marzo no es una fecha más en el calendario de los argentinos. A 50 años del inicio de una de las épocas más oscuras de la historia del país, las heridas parecen cicatrizar, pero las marcas no desaparecen.

Lejos de las peleas banales que no hacen más que pisotear la memoria de las víctimas y el dolor de sus familiares, hay una tarea inconmensurable que lleva a cabo la Justicia.

En ese marco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según registros oficiales, dictó un total de 1.907 sentencias en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, en el período comprendido entre 2004 y el 17 de marzo de 2026.

Entre sus resoluciones más relevantes se encuentra el fallo “Simón”, firmado el 14 de junio de 2005, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final (23.492) y Obediencia Debida (23.521), decisión que habilitó la reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad. En 2007, en el caso “Mazzeo”, declaró la inconstitucionalidad de los indultos otorgados a militares.

De acuerdo con información de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 361 sentencias, con 1.231 personas condenadas y 250 absueltas. Además, se registran 12 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación preliminar.