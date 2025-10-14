Día de la Madre en el Valle de Uco: 5 planes perfectos para disfrutar con ella

El Día de la Madre se vive distinto en el Valle de Uco. Entre montañas, viñedos y buena comida, la región se convierte en el escenario ideal para regalar momentos compartidos, sin necesidad de grandes traslados ni gastos excesivos. Si todavía no sabés qué hacer, acá te dejamos cinco ideas para disfrutar con mamá y celebrar su día a puro paisaje mendocino.

1. Brunch entre viñas

Varias bodegas como Salentein, Domaine Bousquet o La Azul, ofrecen brunchs y almuerzos especiales para el Día de la Madre. Platos gourmet, copas de vino y vistas imponentes a la cordillera son el combo perfecto para un encuentro inolvidable. Es clave reservar con anticipación, ya que suelen agotarse rápido.

2. Picnic en la naturaleza

Si buscás algo más relajado y económico, un picnic en Los Cerrillos, el Manzano Histórico o la Laguna del Diamante puede ser la mejor opción. Llevá una manta, algo rico para compartir y disfrutá de un día al aire libre. No hay mejor regalo que un rato de desconexión con buena charla y mate de por medio.

3. Día de spa o relax

Para las mamás que necesitan un descanso, un masaje o circuito de spa en algún alojamiento boutique del Valle de Uco puede ser el mimo perfecto. Lugares como Postales Hotel o Casa Petrini ofrecen experiencias de bienestar con productos naturales y vistas a los viñedos.

4. Recorrido por los pueblos del Valle

Otra alternativa encantadora es hacer una mini escapada por los pueblos más pintorescos de la región. Tunuyán, Tupungato y San Carlos tienen ferias, cafés con encanto y artesanías locales. Ideal para una tarde tranquila, cámara en mano y corazón contento.

5. Cocinar juntas en casa

Si el clima no acompaña o preferís algo íntimo, cocinar juntas puede ser una de las experiencias más lindas. Prepará su plato favorito, decorá la mesa con flores y hacé que ese almuerzo familiar se vuelva inolvidable.