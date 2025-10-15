Día de la Lealtad: el peronismo mostrará unidad con un gran acto en Maipú

A escasos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el peronismo mendocino se prepara para celebrar el Día de la Lealtad (17 de octubre) con un acto provincial de gran envergadura en Maipú. La convocatoria, que tendrá lugar durante la tarde, contará con la asistencia de los principales candidatos, encabezados por Emir Félix, y la destacada presencia de la totalidad de los intendentes justicialistas.

Este evento cobra una relevancia especial, ya que en los últimos años la conmemoración de esta fecha tan significativa para el movimiento se había limitado a encuentros departamentales más reducidos. La decisión de convocar a una celebración unificada a nivel provincial refleja la sintonía alcanzada tras la conformación de la lista de unidad, un esfuerzo que la dirigencia se encuentra ultimando para garantizar el éxito de la jornada, según señala diario MDZ.

Maipú, gobernado por Matías Stevanato —quien ocupa el tercer lugar en la boleta de diputados nacionales, una postulación de carácter testimonial pero de fuerte peso político—, será el escenario de este reencuentro. En la recta final hacia los comicios, los jefes comunales buscan potenciar su papel, que ya ha sido central en la campaña a través de una participación activa en las caminatas. El lugar y el horario exactos aún están por confirmarse, aunque se especula que la concentración podría iniciar alrededor de las 19 horas.

Si bien no se manejan cifras exactas de las encuestas, una tendencia parece clara: el justicialismo de Mendoza obtendría un resultado superior al 14% de votos logrado en 2023. Esta mejora se atribuye a un mérito propio, sustentado en una unidad “posible” (con algunos sectores disidentes que, sin embargo, no actuarían en contra), y a factores externos vinculados al desgaste del oficialismo nacional.

El partido La Libertad Avanza (en alianza con Cambia Mendoza) ganaría la elección en la provincia, pero con un porcentaje cercano al 46%, un registro menor al 50% que aspiraba a obtener su principal candidato, Luis Petri, cuando se presentaron las listas en agosto. Los recientes escándalos de corrupción (como la supuesta vinculación de José Luis Espert con el narcotráfico, tras su renuncia a la candidatura en Provincia de Buenos Aires) y la persistente falta de recuperación del poder adquisitivo han erosionado el apoyo al Gobierno nacional y a la imagen del presidente Javier Milei, según indican los sondeos.

Resta definir el porcentaje final que cosechará el peronismo. Un número relevante no solo aseguraría el ingreso de Emir Félix a la Cámara de Diputados de la Nación, sino que también es crucial para garantizar la representación necesaria de referentes justicialistas en la Legislatura provincial, un objetivo que la cúpula partidaria considera prioritario.