Día de la Flor Provincial: la historia detrás de la jarilla, el símbolo natural de Mendoza

Cada 10 de noviembre, Mendoza rinde homenaje a la jarilla, la flor provincial, en una fecha que combina historia, ecología y cultura popular. Desde 2006, por la Ley N.º 7618, el Día de la Flor Provincial promueve el cuidado y la difusión de esta especie autóctona, símbolo del monte árido y de la resistencia de la naturaleza cuyana.

El objetivo de la conmemoración es generar conciencia sobre la importancia ambiental de la jarilla, incentivando su cultivo en parques y espacios públicos, así como su uso en obras de defensa aluvional, forestaciones y embellecimiento de rutas. De este modo, la provincia busca preservar un patrimonio vegetal que, durante siglos, acompañó la vida de los mendocinos.

Con nombre científico Larrea cuneifolia, en honor al botánico español Juan Antonio Hernández de Larrea, esta planta pertenece a la familia Zygophyllaceae y crece en distintas regiones áridas de Argentina. Más allá de su belleza, la jarilla es valorada por sus propiedades medicinales, gastronómicas, textiles y hasta combustibles, un verdadero tesoro de la flora local.

En el campo, su uso más común ha sido como leña. Pero su capacidad para arder con facilidad llevó a que, en algunos lugares, fuera arrancada casi por completo. Así nació el oficio del jarillero, el trabajador que recolecta y vende sus ramas, reconocibles por su tono verde característico. Los arrieros también encontraron en la jarilla un aliado natural para cuidar caballos y mulas, usando su resina caliente para endurecer los cascos y prevenir infecciones.

Su firmeza también la convirtió en un material útil para la fabricación de elementos del recado criollo, como cabezadas o estribos, integrando así el universo rural mendocino.

En el ámbito de la salud, la jarilla se destaca por sus propiedades antiinflamatorias y antirreumáticas. Sus hojas, aplicadas en forma de emplasto, se utilizan para aliviar luxaciones, fracturas e inflamaciones, y sus infusiones fueron tradicionalmente empleadas para tratar fiebres, dolores musculares y facilitar partos.

Además de sus beneficios medicinales, la jarilla tiene un alto valor ornamental por su porte bajo y ramaje extendido, ideal para jardines y espacios verdes. En la industria, se aprovecha su contenido de ácido nordihidroguayarético, un potente antioxidante natural presente en aceites y grasas comestibles. Incluso, en sus cenizas se ha detectado la presencia de uranio, un dato que refuerza su singularidad y riqueza natural.

El Día de la Flor Provincial no solo celebra una planta, sino una forma de vida adaptada al desierto cuyano. La jarilla, humilde pero poderosa, resume el espíritu de Mendoza: resiliente, fuerte y profundamente ligada a su tierra.