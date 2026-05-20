Día clave: el FMI podría aprobar el desembolso de u$s1.000 millones para la Argentina

La agenda financiera de la semana tiene su foco puesto en Washington. Este miércoles, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantendrá un encuentro clave en el que se prevé la luz verde definitiva para habilitar un nuevo giro de u$s1.000 millones hacia las arcas argentinas.

Aunque el caso local no figuraba originalmente de forma explícita en el temario oficial del día, la portavoz del organismo, Julie Kozack, ratificó que el tratamiento de la carpeta argentina se dará durante esta semana, abriendo la posibilidad de que se incorpore sobre la marcha.

Este esperado desembolso llega como consecuencia directa de la aprobación técnica de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas. Cabe recordar que este esquema de financiamiento, por un total de u$s20.000 millones, fue sellado en 2025. El entendimiento a nivel de staff que destrabó este paso se había alcanzado el pasado 15 de abril, en el marco de las reuniones de primavera que el FMI y el Banco Mundial celebraron en la capital estadounidense.

Desde ambas terminales coinciden en que la sintonía actual es “muy cercana”. De hecho, el organismo multilateral no ha escatimado en elogios hacia el rumbo económico y las reformas estructurales impulsadas por la gestión de Javier Milei.

En sus últimas apariciones públicas, Julie Kozack fundamentó el respaldo del organismo al plan local basándose en varios indicadores de estabilización:

Disciplina presupuestaria: Desde el FMI ponderan el “compromiso fuerte e inquebrantable” del Ejecutivo con el ancla del déficit cero. Para los técnicos, sostener este equilibrio es un factor crítico para consolidar la desaceleración de la inflación y devolverle la estabilidad macroeconómica al país.

Reconocimiento financiero: El organismo destacó que las reformas permitieron que una agencia calificadora mejorara la nota crediticia del país, lo que traccionó una caída en los spreads financieros (riesgo país).

Mejora en los índices sociales: La vocera subrayó además una notable contracción en los niveles de pobreza, ubicándose actualmente por debajo del 30%, lo que representa la cifra más baja registrada en los últimos siete años.

Próximos pasos tras la votación

Siguiendo el protocolo habitual de la entidad financiera, una vez que concluya la deliberación del Directorio y se oficialice la votación, el FMI pondrá a disposición pública la documentación respaldatoria. Esta incluirá el tradicional comunicado de prensa de la institución y el informe detallado de los técnicos (staff report), donde se especificarán las metas cuantitativas fijadas para los próximos meses y la letra chica del sendero económico acordado.