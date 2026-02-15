Search
Instagram Facebook Twitter
firma convenio
EDUCACIÓN

DGE y Luján sellan un acuerdo para potenciar la educación con fondos coparticipables

El acuerdo establece cómo se distribuirán los fondos coparticipables destinados a infraestructura y proyectos educativos en el departamento.

La Dirección General de Escuelas (DGE) y la Municipalidad de Luján de Cuyo firmaron un convenio de coparticipación educativa que permitirá coordinar el uso de recursos provinciales destinados al sostenimiento y mejora de establecimientos escolares.

El acto se realizó en la Escuela 1-145 Dr. Emilio Jofré y contó con la presencia del director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, y el intendente Esteban Allasino. Durante la firma se detallaron los lineamientos para la aplicación de los fondos previstos en el presupuesto provincial.

García Zalazar destacó la importancia de articular el trabajo entre Provincia y municipio para mejorar las condiciones edilicias y acompañar el desarrollo educativo, especialmente en el inicio del ciclo lectivo. Según explicó, estos acuerdos permiten planificar intervenciones concretas en infraestructura y fortalecer programas vinculados a la primera infancia.

Foto: cortesía prensa DGE

Por su parte, Allasino remarcó que la educación es uno de los ejes centrales de la gestión local y señaló que el convenio garantiza que los recursos coparticipables lleguen de manera efectiva a las escuelas del departamento. Entre los proyectos mencionados figuran la creación de un Centro de Primera Infancia, un jardín en Perdriel y un futuro complejo educativo en Vertientes del Pedemonte.

Tras la firma, las autoridades recorrieron distintas obras en ejecución, entre ellas un playón deportivo en la institución anfitriona y trabajos de mantenimiento en el Jardín 0-047 Hojitas de Malbec.

La actividad se enmarca en una agenda de visitas a distintos departamentos de Mendoza, con el objetivo de supervisar intervenciones y consolidar el trabajo conjunto entre la DGE y los municipios.

ETIQUETAS:

DGEconvenioMunicipalidad de Luján de Cuyocoparticipación educativa

+ Noticias

EDUCACIÓN

DGE y Luján sellan un acuerdo para potenciar la educación con fondos coparticipables

Por: Violeta Díaz Costa

servicio metereológico

Con cielo cubierto, así estará el tiempo este domingo en Mendoza

Por: Redacción NDI

PRIMERA DIVISIÓN

Fin del invicto: Independiente Rivadavia perdió con Belgrano y ya no manda en la zona “B” del Apertura

Por: Lucian Astudillo

PRIMERA DIVISIÓN

Gimnasia y Esgrima no pudo con Talleres y cayó en Córdoba

Por: Lucian Astudillo

PELIGRO EN LA RUTA

Choque en cadena en San Carlos: dos mujeres heridas en la Ruta 40

Por: Redacción NDI

muy malo

Bad Bunny cambió el horario de su segunda noche en River: los motivos

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter