DGE lanza una campaña de concientización para padres y alumnos secundarios

En vistas del tradicional festejo conocido como el “Último primer día”, el Gobierno Escolar invita a reflexionar a la comunidad educativa con el objetivo de prevenir situaciones indeseadas y optimizar la llegada al comienzo de clases por parte de los jóvenes que cursarán su último año.

Al considerar las experiencias acontecidas durante años anteriores en las vísperas de los comienzos de clases, la Dirección General de Escuelas lanza una campaña de concientización para padres y alumnos secundarios, en relación al tradicional festejo denominado el “Último primer día”, caracterizado por realizarse durante la noche previa al primer día de cada ciclo lectivo, en el marco de fiestas y consumo de alcohol.

En ese sentido, el director General de Escuelas, José Thomas, manifestó que “este año tenemos la intención desde DGE poner en discusión el tema del ‘Último primer día”, un festejo que, en Mendoza, se viene haciendo desde hace cuatro o cinco años, que proponen los chicos de quinto año, y que, básicamente, trata en juntarse en la noche previa al último primer día, con la idea de no dormir, festejar y consumir alcohol. Pensamos que está bueno que los chicos festejen y se diviertan, pero entendemos que la algarabía si se encuentra unida a no estar en condiciones óptimas de aprendizaje conlleva un mensaje que la comunidad educativa no les debería dar a los chicos. En este caso, instamos a los padres a poner límites a sus hijos y explicarles que la mejor forma de divertirse es hacerlo en un lugar y momento precisos y no tratando de llegar a una escuela que lleva tres semanas esforzándose para arribar al primer día de clases con todo preparado”.

“Nuestra propuesta es que la escuela ese día sea importante para los chicos, para que sean escuchados, donde puedan expresar sus opiniones sobre cómo y cuánto ha impactado la escuela secundaria en ellos a lo largo de cuatro años, y sus objetivos y deseos para este año final, pero, para eso, necesitamos que los chicos, como cualquiera que va a un trabajo nuevo, se acuesten a dormir a una hora lógica, lo cual es bueno para ellos mismos, por eso es fundamental que los adultos marquemos límites a chicos que son damnificados por una sociedad que no los pone, que permite el consumo de alcohol en menores y que no se opone a la violencia”, agregó Thomas.

“Como sociedad adulta, debemos ser claros e imponer la idea de que festejos con alcohol están absolutamente prohibidos por ley en menores de edad, y que festejos en noches previas a días de clases van en contra de la optimización del aprendizaje, la cultura del trabajo y el esfuerzo”, concluyó el titular de DGE.

Guía de procedimientos ante situaciones emergentes

En este sentido y para reforzar esta campaña, la Subsecretaría de Educación emitió el memorándum N°18-SE-2020, que recuerda que se encuentra vigente lo establecido por el Decreto Nº 1187-2018, “Guía de procedimientos ante situaciones emergentes en las Escuelas del Nivel Secundario y sus Modalidades”.

Esta normativa recuerda aspectos a tener en cuenta para posibles casos de intoxicación, cómo actuar durante y posteriormente en pos de la contención y cuidado de los alumnos.

Dejanos Tu comentario