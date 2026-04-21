DGE: comenzaron con la evaluación diagnóstica en secundarios

La Dirección General de Escuelas puso en marcha una evaluación diagnóstica destinada a estudiantes de primer año del nivel secundario en Mendoza. La iniciativa se desarrolla entre el 20 y el 30 de abril y alcanza a más de 30.000 alumnos de toda la provincia.

El objetivo principal es conocer el nivel de aprendizajes con el que los estudiantes llegan desde la primaria, especialmente en áreas clave como Lengua y Matemática. A partir de estos resultados, se busca detectar fortalezas y dificultades para poder mejorar las estrategias de enseñanza.

Foto: cortesía prensa DGE

Las pruebas se realizan en más de 410 escuelas secundarias, tanto orientadas como técnicas, y son de carácter obligatorio. Cada institución organiza la implementación y luego carga los resultados en el sistema educativo provincial.

Según explicaron desde el área educativa, los datos obtenidos permitirán elaborar informes individuales que estarán disponibles a mediados de mayo. Estos reportes servirán para que docentes de secundaria ajusten sus planificaciones, pero también serán compartidos con las escuelas primarias, con el fin de revisar y fortalecer sus prácticas pedagógicas.

La evaluación forma parte de una política educativa que apunta a acompañar mejor la transición entre niveles y asegurar que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para afrontar la secundaria. Además, busca generar información útil para diseñar estrategias que mejoren la calidad de los aprendizajes en toda la provincia.