Deudores Alimentarios morosos: qué aportaron desde la justicia a los cambios en la ley

La comisión Especial de Género y Erradicación de la Trata de Personas en la Cámara de Diputados continuó el análisis del proyecto que plantea la incorporación de un nuevo artículo a la Ley 6.879 (Registro de Deudores Alimentarios Morosos), a fin de “endurecer” algunas de las medidas planteadas en la legislación vigente.

Para analizar el tema, la comisión recibió vía zoom a las juezas Rebeca Ropero (Juzgado de Familia Tupungato), Belén Guerrero (Décimo Juzgado de Familia) y Daniela Alma (Décimo Tercer Juzgado de Familia), quienes se explayaron sobre su experiencia diaria y reflexionaron sobre cómo se aplica la legislación.

El texto legislativo, autoría de la diputada Giuliana Díaz (UCR), propone incorporaciones a esta Ley que data de 2001, en el que se fortifican algunas condiciones respecto de quienes estén inscriptos en este Registro de Deudores. Así, por ejemplo, dispone que “el Ministerio de Seguridad y Justicia deberá vincular los datos obrantes en el Registro” a la base de datos del “Programa Nacional Tribuna Segura” a fin de “impedir el ingreso de toda persona incluida en el presente registro a los espectáculos deportivos que lleven a cabo en función de su objeto social”.

También promueve su vinculación con “la base de datos del CO.DE.ME. (Comisión/Clearing de Créditos Del Comercio de Mendoza) y toda otra persona jurídica privada que tenga por objeto brindar operaciones financieras y crediticias, a fin de que se limite la libertad financiera de toda persona incluida en el presente registro”.

Igualmente, que “el Ministerio de Seguridad y Justicia deberá disponer la utilización de dispositivos biométricos actualizados, a fin de impedir el ingreso de toda persona incluida en el presente registro, en: a) Lugares destinados a juegos y casinos; b) Espectáculos, fiestas y festivales culturales”.

“Tratamos de que este proyecto salga lo más completo posible. Para nosotras, desde la comisión, es muy importante tener el testimonio” de quienes “diariamente trabajan con ello”, indicó Giuliana Díaz, y agregó que “es muy importante seguir trabajando con esta temática e intercambiar ideas”.

La juezas hicieron referencia a “la problemática que tenemos con el cumplimiento de las sentencias de alimentos, ya sean las que fijamos nosotras judicialmente, o las que se homologan, que eso también es bastante grave, porque son las mismas partes las que se someten a un proceso de homologación de convenio, y son ellas mismas las que definen esa cuota, y ahí tenemos incumplimiento”.

“Celebramos este tipo de medidas porque refuerzan el llegar al cumplimiento del derecho alimentario. Nos parece acertada la modificación que se propone”, añadieron, y remarcaron que “la visión que debemos tener nosotros es bastante amplia”; no obstante, “es bueno mantener una “fórmula abierta” en los términos del art. 553 del Código Civil y Comercial, que le permite la posibilidad al juez para definir. Conservar la elasticidad en los términos razonables para el cumplimiento de la obligación alimentaria está bien”.

Resaltaron como positiva la inclusión del Registro al Programa de Tribuna Segura, ya que “hay acabadas muestras, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que han habido muchos casos renombrados en los cuales ha surtido efecto esta sanción”, como así también la prohibición de ingreso a espectáculos musicales y demás.

En la mesa agradecieron los aportes realizados y remarcaron que volverán a abordar este tema en la próxima reunión tratando de agotar todas las instancias para alcanzar la mejor redacción del proyecto. Esta actualización es “una herramienta importante, para que los progenitores se hagan cargo, para que haya una actualización del Registro de Deudores. Todo lo propuesto es en pos de los niños, niñas y adolescentes”, subrayaron.