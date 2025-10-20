“Deuda por Educación”: ¿qué significa la recompra de deuda soberana anunciada por el Gobierno?

El Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció este lunes que el Gobierno Nacional comenzó las gestiones para implementar una operación de recompra de deuda soberana con el objetivo de reducir el costo del financiamiento y fortalecer la inversión en educación. Pero, ¿qué implica esta operación?

Según detalló el funcionario en su cuenta de X, “la Secretaría de Finanzas anuncia que ha comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación”.

La medida consiste en utilizar una nueva línea de financiamiento a tasas más bajas para recomprar bonos soberanos en el mercado, que actualmente rinden cerca del 15% de Tasa Interna de Retorno (TIR).

El mecanismo implicará que el Tesoro reemplace deuda que cotiza a tasas de dos dígitos por nuevos instrumentos más baratos, generando un ahorro financiero que -de acuerdo con el anuncio oficial- será destinado al Ministerio de Capital Humano.

Tras conocerse la medida, los bonos soberanos reaccionaron de forma positiva, con subas cercanas al 2%, aunque los analistas advierten que “la cercanía de las elecciones limita el impacto inmediato” y que “habrá que esperar los detalles del monto total de recompra y hasta qué nivel de TIR se ejecutará”.

Con la incertidumbre que generan las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, el mercado espera conocer los resultados de los comicios para saber si las urnas validan las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei.