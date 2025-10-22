Deuda con tarjetas de crédito: en Mendoza ya supera los $300 mil por persona

El uso de las tarjetas de crédito en la Argentina se transformó en una herramienta de supervivencia para millones de personas. De acuerdo con los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el endeudamiento total por este medio creció un 55% real entre julio de 2024 y julio de 2025, marcando uno de los incrementos más altos de la última década.

En términos absolutos, el stock total de deuda pasó de $9,6 billones a más de $20,3 billones, lo que revela una dependencia creciente del crédito para sostener el consumo diario. Si bien las provincias más endeudadas por habitante son Ciudad de Buenos Aires ($1.257.000), Tierra del Fuego y Santa Cruz ($748.000), Mendoza se ubica en un rango medio-alto con $347.524 por persona, superando ampliamente el promedio nacional.

En el otro extremo, La Rioja ($172.000), Formosa ($130.000) y Chaco ($119.000) son las provincias con menor nivel de deuda individual. Para la politóloga Mara Pegoraro, coordinadora del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA), el fenómeno tiene una explicación clara: “Los salarios quedaron atrás frente al costo de vida, especialmente en los servicios esenciales”, explicó a El Ruido.

La especialista detalla que muchas familias usan el efectivo para pagar luz, gas o agua, y recurren a la tarjeta para comprar alimentos y cubrir otros gastos corrientes. “Lo que vemos es que la tarjeta de crédito se usa para completar el costo de vida diario”, añadió.

A nivel nacional, el número de argentinos endeudados con tarjetas ya alcanza los 11,5 millones de personas, lo que representa casi un cuarto de la población total. Según Pegoraro, no solo crece el volumen de deuda, sino también la cantidad de personas que pagan únicamente el mínimo mensual, una señal de que cada vez más hogares dependen del crédito para sobrevivir.

El BCRA informó además que el 91,2% de los deudores mantiene atrasos de hasta 30 días, mientras que un 3,2% registra entre 31 y 90 días de mora. Sin embargo, más de 113.000 argentinos ya acumulan deudas impagas por más de un año, una cifra que alerta sobre el riesgo de cronificación del endeudamiento y muestra la fragilidad económica de miles de familias en todo el país.

En Mendoza, la situación no es ajena: el uso de la tarjeta se consolidó como una tabla de salvación frente al atraso salarial y la inflación, un síntoma de una economía donde el crédito dejó de ser una opción y pasó a ser una necesidad.