La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Mendoza participó de la séptima etapa del operativo internacional «Aliados por la Infancia», que tiene como objetivo investigar y combatir la explotación sexual infantil a través de medios digitales. En la provincia, una persona fue detenida y se secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para determinar su posible vinculación con los hechos investigados. La causa contó con la intervención del fiscal de instrucción Flavio D’Amore.

El despliegue comprendió 55 procedimientos en distintos puntos del territorio argentino, que derivaron en la detención de 35 personas. Durante los allanamientos se incautaron 1.847 dispositivos de almacenamiento, 113 teléfonos celulares, 67 notebooks, 36 computadoras de escritorio, 22 dispositivos electrónicos, 15 tablets y nueve elementos no digitales. El material secuestrado será analizado en el marco de las investigaciones judiciales.

Imagen ilustrativa.

En el plano internacional, la operación se extendió a 16 países y permitió concretar 48 detenciones y rescatar a 11 víctimas. Además de Argentina, hubo procedimientos en Bolivia, Panamá, Uruguay, Paraguay, México, Costa Rica, España, Honduras, Guatemala, Perú, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y Chile. Las personas rescatadas fueron localizadas durante los operativos realizados fuera del país.

En Argentina, los procedimientos se distribuyeron en distintas jurisdicciones. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentró 20 allanamientos, con 18 detenidos; Santa Cruz registró siete procedimientos y seis detenciones; mientras que Santa Fe y Misiones contabilizaron cuatro allanamientos cada una, con dos y tres detenidos, respectivamente. También hubo operativos en Jujuy, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Salta, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Neuquén y Santiago del Estero. La investigación contó con la colaboración de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el ICMEC y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, además de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.