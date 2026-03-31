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PASÓ EN MAIPÚ

Detuvieron al padre de Enzo Pérez por el presunto abuso sexual de una menor de 12 años

La acusación fue realizada por la madre de la menor, que afirmó ante la policía que el padre del futbolista había intentado darle un beso en la boca a su hija.

El lunes por la noche, el padre del futbolista mendocino Enzo Pérez fue aprehendido en Maipú tras ser denunciado por el presunto abuso sexual de una niña de 12 años. Fue la propia madre de la menor quien realizó la denuncia.

El hecho cobró relevancia cuando la madre de la niña acudió a la Subcomisaría Coquimbito, donde expuso que mientras caminaba con la niña, ésta le contó que el sábado por la noche habría sido víctima de un episodio de abuso dentro de un domicilio.

De acuerdo con el relato, Carlos Francisco Pérez Herrera -padre del futbolista con pasado en la Selección argentina, River y Godoy Cruz, entre otros- se encontraba en el comedor de la vivienda cuando la menor ingresó a buscar un cargador. En ese momento, siempre según la denuncia, la habría abrazado, intentado besarla en la boca y le habría dicho: “cuándo vamos a estar juntos”.

En ese momento, la niña le corrió el rostro y logró apartarse, para luego proceder a retirarse del lugar. Mientras esto ocurría, la madre de la menor estaba en la planta alta de la casa, por lo que no hubo testigos presenciales.

Ante la denuncia, el ayudante fiscal de la Oficina Fiscal de Maipú dispuso la detención del padre del futbolista, que permanece alojado en una seccional a la espera de la definición de su situación procesal.

La causa quedó en manos de la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, María de las Mercedes Moya, quien aguardaba la formalización de la denuncia en el Polo Judicial Penal para avanzar con la investigación.

En ese marco, se prevé la intervención de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), que podrían disponer medidas sobre la menor para profundizar el expediente.

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