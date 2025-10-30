Detuvieron a una persona por robarse un flete en Tupungato

Durante la madrugada de este jueves, minutos antes de las 3, un hecho delictivo tuvo lugar en el departamento de Tupungato. Más específicamente en un punto ubicado en la Ruta 89, a escasos metros de una finca reconocida llamada Reina.

Según informaron, personal de la Unidad Especial de Patrullaje fue alertado sobre la presencia de un vehículo Peugeot 504 con cartelería de Flete, el cual se encontraba sobre la Ruta 89 con actitud que levantaba sospechas. Por lo que varios móviles se trasladaron al lugar.

Al llegar al lugar, los efectivos comenzaron a patrullar la zona y encontraron la camioneta estacionada en una zona de casas y que tenía las llaves puestas. Situación que pareció extraña, pero testigos aseguraron que el vehículo estaba dando vueltas a alta velocidad por una finca tratándose de un masculino, que lograron describir, que al ver las patrullas se dio a la fuga.

Posteriormente, un llamado al 911 alertó sobre el robo de un Peugeot 504 con las mismas características que el encontrado. Resulta que el mismo había sido robado en la bodega Parce dentro de la Estancia Silva, logrando dar rasgos y detalles del sujeto que coincidían con lo que habían dicho los testigos.

Ante esto, personal comenzó a patrullar la zona y en las cercanías encontró al sujeto que habían descripto la víctima y los testigos. Por lo que fue detenido y trasladado a la Oficina Fiscal 20.