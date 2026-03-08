Detuvieron a un menor por manejar una moto con piezas robadas en Tunuyán

Durante la tarde del sábado, cerca de las 19, personal de la Policía de Mendoza respondió un llamado del CEO 911 que denunció que había gente corriendo picadas en el barrio Las Vertientes, en el departamento de Tunuyán.

Según informaron, al recibir el llamado, los efectivos se trasladaron al lugar para verificar la situación y se encontraron con una motocicleta 110cc rearmada que no tenía números de chasis ni motor y que, además, era conducida por un menor de 15 años sin ningún tipo de documentación.

Ante esto, el sujeto no pudo justificar la tenencia del rodado, por lo que los efectivos lo detuvieron y secuestraron la moto. Siendo ambos trasladados a la sede del ETI, donde se quedó a la espera de los progenitores.

La moto por su parte quedó secuestrada por presunto robo y encubrimiento.