Detuvieron a un menor de edad por robar un celular en San Carlos

Durante la noche del lunes, cerca de las 23, personal de la Policía fue alertado por un hecho delictivo en el departamento de San Carlos. Y es que, un hombre de 38 años había sido asaltado por un joven, quien le robó el celular y se escapó del lugar.

Luego de ello, la víctima comenzó a rastrear el aparato y logró ubicar el teléfono en la calle Independencia, por lo que dio aviso a las autoridades. De esta manera, un móvil se acercó al lugar y se encontró al menor de edad con el celular en su poder.

El mismo quedó detenido en la Comisaría 18 y se dio intervención al ETI para entregar al menor a sus progenitores. La víctima decidió formalizar la denuncia.