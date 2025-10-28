Search
Instagram Facebook Twitter
comisaria 18
lamentable

Detuvieron a un menor de edad por robar un celular en San Carlos

El hecho delictivo de esta persona provocó la intervención por parte del ETI y terminó siendo liberado por su edad

Durante la noche del lunes, cerca de las 23, personal de la Policía fue alertado por un hecho delictivo en el departamento de San Carlos. Y es que, un hombre de 38 años había sido asaltado por un joven, quien le robó el celular y se escapó del lugar.

Luego de ello, la víctima comenzó a rastrear el aparato y logró ubicar el teléfono en la calle Independencia, por lo que dio aviso a las autoridades. De esta manera, un móvil se acercó al lugar y se encontró al menor de edad con el celular en su poder.

El mismo quedó detenido en la Comisaría 18 y se dio intervención al ETI para entregar al menor a sus progenitores. La víctima decidió formalizar la denuncia.

ETIQUETAS:

policíasan carlosmenor

+ Noticias

lamentable

Detuvieron a un menor de edad por robar un celular en San Carlos

Por: Redacción NDI

ALTA MONTAÑA

Paso a Chile: cómo está el tránsito y qué temperaturas se registran

Por: Violeta Díaz Costa

EMOCIONANTE

Vuelve el Mendoza Sax Fest: cuatro días de música, talento y conexión internacional

Por: Violeta Díaz Costa

Recorrida

Cornejo visitará la ampliación de la planta depuradora de San Carlos

Por: Belén García

Lo que se viene

La agenda de Milei en el Congreso tras la abrumadora victoria electoral

Por: Redacción NDI

Quiere condenarlo

Ya está en AFA el pedido de Aldosivi para que le resten puntos a Godoy Cruz

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter