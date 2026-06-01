Detuvieron a un hombre por asesinar a un empleado municipal “por accidente”

La investigación por el homicidio de Germán David Di Giovambattista, el empleado municipal de Guaymallén asesinado frente a su vivienda en abril, sumó un avance clave este lunes con la detención de Brian Jesús Amaya. El hombre, identificado como uno de los referentes de una facción de la barra brava del Club Deportivo Maipú, está señalado como el presunto autor material del disparo que causó la muerte de la víctima.

Germán David Di Giovambattista.

La captura se concretó en el barrio Tropero Sosa, en Maipú, donde el sospechoso permanecía oculto mientras pesaba sobre él una orden de captura nacional e internacional. Tras identificarlo y corroborar su situación judicial, efectivos policiales procedieron a su detención y posteriormente realizaron allanamientos vinculados a la causa. La fiscalía lo investiga por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautor.

Imagen ilustrativa

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el crimen tuvo su origen en una cadena de hechos iniciada horas antes con el robo de una motocicleta y otros elementos a un comerciante. En el intento por recuperar esos bienes, un grupo de personas obtuvo información equivocada que los llevó hasta la casa de Di Giovambattista, quien no tenía ninguna relación con el hecho delictivo ni con los objetos que buscaban.

La hipótesis judicial sostiene que entre cinco y seis hombres llegaron hasta la vivienda del trabajador municipal para exigir explicaciones sobre la supuesta ubicación de los elementos robados. Tras una discusión que fue escalando en tensión, la víctima fue agredida y, cuando los atacantes se retiraban, recibió un disparo fatal. Con la detención de Amaya, los investigadores consideran haber identificado al presunto tirador, aunque la causa continúa abierta y aún restan determinar responsabilidades de otros participantes que habrían intervenido en el ataque.